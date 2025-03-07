В интервью OBOZ.UA певец отметил, что группа не участвовала в подобных акциях, передает 24 Канал. По его словам, это было совместное решение.

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Я не хочу, чтобы мои дети ходили с опущенными глазами из-за поступков своих родителей. В коллективе не было ни одного человека, который бы, когда можно было "рубить капусту", поддержал такие предложения. А потом что? Ходить с "рубчиком" всю жизнь, что ты продался?,

– ответил Андрей Капраль.

Лидер "Пиккардийской Терции" подчеркнул, что не мог петь, например, для Виктора Януковича, ведь такие люди, как он, убивали дедов и баб певца. Мужчина добавил, что совесть участников группы – чистая, и что он счастлив быть в коллективе, "который всегда принимал решения в пользу своей земли и своих людей".

Андрей Капраль ответил, почему не воюет

Андрей Капраль также признался, что многих его знакомых уже нет в живых. Например, одноклассник его дочери пошел воевать, но, к сожалению, погиб два года назад.

Я понимаю, что кто-то должен был взять это оружие. И я не говорю, что я не возьму его в руки – никто же не знает, как будет дальше! Сейчас понимаю, что наша миссия – нести украинскую песню и культуру,

– сказал певец.

Капраль выступает для украинских защитников с группой "Пиккардийская Терция" и сольно. Певец признался – не может описать словами, какие эмоции испытывает, когда во время выступлений перед военными, перед ранеными к нему подходят и благодарят за то, что смог отвлечь от войны.