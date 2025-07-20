Мене переконав лишитися Женя Янович, – лідер МУР зізнався, що думав виїхати з України

Лідер культурного проєкту МУР Олександр Хоменко вважає, що війна має закінчитися так, щоб збереглася державність України. Він сподівається, що українцям вдасться досягти цього.

У розмові з 24 Каналом Олександр Хоменко розповів, чому залишився в Україні попри можливість поїхати. Раніше засновник творчого об'єднання МУР поділився, як провів 47 днів в окупації та зрозумів, що "російська література до добра не доводить".

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Чому залишився в Україні?

Хоменко хоч припускає, що майбутня доля України може бути сумною, проте це зовсім не демотивує і не заважає йому бути в тут і до останнього робити те, що він може для того, щоб Україна існувала і жила.

Я міг би виїхати багато разів. Навіть один раз думав серйозно, але мене переконав Женя Янович, що ми маємо лишитися. З того часу я твердо роблю усе для того, щоб жила моя нація,

– пояснив він.

Хоменко зауважив, що вся суть МУР про пробудження, це розповідь про українську історію. Проте не для того, щоб стати популярним. Це, на його думку, бажання показати, які помилки були раніше і як їх не допустити в майбутньому.

Вибух національної культури вже був. У 1991 році ми перемогли імперію. Скільки проголосувало за незалежність? 98 – 95%? Скільки людей українською спілкувалися? Тоді ж було модно на хвилі незалежності. Був фестиваль "Червона рута" у Чернівцях щороку. Усе це вже було,

– наголосив Олександр Хоменко.

Проте, за його словами, усе зникло, програло. Українці обрали ще гіршу людину. Потім був проблиск надії, а після обрали Януковича.

У нас з'являється незалежність, вибух національної культури, ми такі свідомі. Ми один одного гриземо, незалежність втрачено. Спробуємо ще раз через сто років. І так по колу,

– відзначив засновник творчого об'єднання МУР.

Однак попри це, Хоменко залишається в Україні, тому що, як він зізнався, у його серці "немає нічого дорожчого останні чотири роки, ніж ця земля, ця мова, ця культура".

"Тому якщо вона зникне, то і я з нею", – сказав він.

До слова, засновник творчого об'єднання МУР Олександр Хоменко у 2024 році потрапив до списку Forbes Ukraine "30 до 30". Видання відзначило молодих українців, які досягли значних успіхів за рік.