Ці молоді таланти віком від 19 років збагачують українську культур. До того ж своїм прикладом вони надихають людей на нові звершення.

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Серед зірок, які увійшли до переліку видатних молодих українців є: Klavdia Petrivna, Jerry Heil, гурт Schmalgauzen, "Холостяк" Олександр Терен та засновник творчого об'єднання МУР Олександр Хоменко.

Зауважимо, повний список "30 до 30" доступний за закритою підпискою Forbes Ukraine.

Чому саме ці артисти потрапили до списку "30 до 30"

Річ у тім, що співачка Klavdia Petrivna досягла значного успіху, перевищивши 100 мільйонів прослуховувань своїх треків впродовж року. Олександр Хоменко створив новаторський мюзикл "Ти [Романтика]", який вшановує постаті Розстріляного Відродження, а музичний колектив Schmalgauzen зробив унікальне поєднання жанрів, експериментуючи з джазом, театральними елементами та естетикою фрік-кабаре.

Водночас Олександр "Терен" Будько веде важливе тревел-шоу "Відвал ніг або All інклюзив", де ще раз своїм прикладом показує повноцінне життя після важкого поранення на фронті.

Jerry Heil відзначилася на міжнародній сцені, здобувши третє місце на Євробаченні-2024 разом з alyona alyona. Крім того, Яна Шемаєва стала співзасновницею лейблу NOVA MUSIC.