Лілія Подкопаєва привітала чоловіка з важливою датою: "Ми встановили новий рекорд"

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва розповіла про важливе свято в її сім'ї. З цієї нагоди вона показала знімки з чоловіком та звернулась до нього у зворушливому дописі.

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва святкує річницю з чоловіком Ігорем Дубінським. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку спортсменки.

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Ймовірно, Лілія та Ігор відзначили річницю знайомства. З цієї нагоди Подкопаєва присвятила чоловікові зворушливий допис. Вона розповіла, як дивом зустріла Ігоря.

Уяви собі: треба було прожити 39 років і перетнути океан, щоб зустріти тебе… і не де-небудь, а саме в моїй улюбленій Атланті. Вона для мене дійсно магічна. Ти постійно питаєш, де я була весь цей час і чому ми не зустрілися раніше. І знаєш що? У мене немає відповіді!

– написала спортсменка.

Спортсменка спростувала думки про те, що кохання живе три роки, та опублікувала романтичне відео, в якому зібрала фото з коханим.

"Я була впевнена, що любов, як у книжках, живе максимум три роки. А тут — о диво! — ми з тобою встановили новий рекорд! Боюся навіть уявити, що буде далі, але точно знаю: буде цікаво!".

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Що відомо про шлюб Лілії Подкопаєвої

Лілія Подкопаєва у 2018 році оголосила про заручини з бізнесменом Ігоря Дубінського, який вже понад 25 років живе в Атланті. Спортсменка на той час приховувала особисте життя від публіки, тому розповіла про їхні стосунки не одразу. У шлюбі в пари народилася донька Евеліна.

Також Лілія Подкопаєва має дітей від попереднього шлюбу. Вона виховує сина Вадима, якого всиновила з Тимофієм Нагорним, а також доньку Кароліну.