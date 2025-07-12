Так виникає нація героїв, – Ліна Костенко вперше за довгий час дала інтерв'ю

Сергій Жадан випустив довгоочікуване інтерв'ю з українською поеткою Ліною Костенко. Вона розповіла про війну, гідність українців та важливі моменти зі свого життя.

Перша частина інтерв'ю вийшла на каналі "Радіо Хартія". Про це повідомляє Show 24.

До слова Один з найвідоміших віршів Ліни Костенко віруситься в мережі у незвичному форматі

У цій частині інтерв'ю Ліна Василівна анонсувала історичний роман про період Гетьманщини, над яким зараз працює. Також вона ділилась думками про російсько-українську війну, так звану "велику російську культуру" і те, що важливо відрізняти поразку від трагедії.

На думку Ліни Костенко, Україна "вперше звучить так достойно". Також вона з болем висловилась про українських поетів, яких вбила Росія.

Зараз загинуло кілька поетів. І я просто не можу витримати цього. Як це так молодий хлопець пише: "Я ще не вбитий. Я іще молюсь". От я не можу ці рядки пережити,

– зізналась поетка.

Також Ліна Костенко висловилась про те, як війна Росії проти України зараз характеризує наш народ.

"Це героїчний народ. От так виникає нація героїв. Десь в мене написано: "Росли, росли й виросли хлоп'ята". Їх тепер зустрічають в селах на колінах... Страшно багато загинуло. Як на мене, достойнішого народу зараз, ніж українці, нема. Витримати війну з такою державою, як Росія", – сказала поетеса.

Інтерв'ю Сергія Жадана з Ліною Костенко: дивіться відео онлайн

У розмові з Сергієм Жаданом Ліна Костенко також говорить про важливість історичного контексту, російську імперську ідею, згадує свої поїздки у Чорнобильську зону відчуження та похорон Сталіна.

12 та 13 липня вийдуть друга та третя частини інтерв'ю з Ліною Костенко. Сергій Жадан анонсував їх ще в листопаді минулого року.