Велика честь знати вас, – Залужний тепло привітав Ліну Костенко з ювілеєм

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний поділився фото з Ліною Костенко. Він привітав поетесу з днем народження.

Сьогодні, 19 березня, легендарна поетеса й письменниця, лауреатка Шевченківської премії Ліна Костенко святкує день народження – їй виповнюється 95 років. Валерій Залужний привітав її на своїй сторінці в телеграмі, передає Show 24.

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Колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії поділився, що має за честь знати Ліну Костенко. Він присвятив їй промовистий допис.

Щира. Смілива. Вільна. Яскрава. Талановита. Завжди сучасна й актуальна. Непохитна та рішуча. Її слово – в саме серце. Пронизує, хвилює, карбує в пам'яті. Многая літа, пані Ліно. Для мене велика честь знати Вас,

– написав Валерій Залужний.

Залужний опублікував спільне фото з Ліною Костенко. Цей знімок вони зробили у травні минулого року, коли отримали звання "Почесний громадянин Києва".



Ліна Костенко та Валерій Залужний / Фото з фейсбуку Валерія Залужного

Де зараз Ліна Костенко

Днями у Києві відбулась презентація роману письменниці – "Берестечко" про поразку військ Богдана Хмельницького в бою під цим містом. Однак Ліну Костенко представляла її донька Оксана Пахльовська.

Донька авторки розповіла про стан здоров'я Ліни Костенко та де вона зараз. Поетеса перебуває вдома, вона залишається в Києві з початку повномасштабного вторгнення.

Додамо, що восени з Ліною Василівною зустрічався Сергій Жадан і взяв у неї інтерв'ю.