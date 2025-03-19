Сегодня, 19 марта, легендарная поэтесса и писательница, лауреат Шевченковской премии Лина Костенко празднует день рождения – ей исполняется 95 лет. Валерий Залужный поздравил ее на своей странице в телеграмме, передает Show 24.

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Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Украины в Великобритании поделился, что имеет честь знать Лину Костенко. Он посвятил ей красноречивое сообщение.

Искренняя. Смелая. Свободная. Яркая. Талантливая. Всегда современная и актуальная. Непоколебимая и решительная. Ее слово – в самое сердце. Пронизывает, волнует, отпечатывает в памяти. Многая лета, госпожа Лина. Для меня большая честь знать Вас,

– написал Валерий Залужный.

Залужный опубликовал совместное фото с Линой Костенко. Этот снимок они сделали в мае прошлого года, когда получили звание "Почетный гражданин Киева".



Лина Костенко и Валерий Залужный / Фото из фейсбука Валерия Залужного

Где сейчас Лина Костенко

На днях в Киеве состоялась презентация романа писательницы – "Берестечко" о поражении войск Богдана Хмельницкого в бою под этим городом. Однако Лину Костенко представляла ее дочь Оксана Пахлевская.

Дочь автора рассказала о состоянии здоровья Лины Костенко и где она сейчас. Поэтесса находится дома, она остается в Киеве с начала полномасштабного вторжения.

Добавим, что осенью с Линой Васильевной встречался Сергей Жадан и взял у нее интервью.