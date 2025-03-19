По этому случаю 24 Канал предлагает ознакомиться и запомнить лучшие цитаты из произведений одной из самых известных украинских писательниц современности.
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Лучшие цитаты Лины Костенко
Лина Костенко – образец романтики, нежности, сарказма и духовности. А отдельные цитаты из ее произведений об Украине, свободу, язык и войну стали крылатыми.
- Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.
Нації вмирають не від інфаркту – спочатку їм віднімає мову.
- Страшні слова, коли вони мовчать...
Чужа душа – то, кажуть, темний ліс.
А я кажу: не кожна, ой не кожна!
Чужа душа – то тихе море сліз.
Плювати в неї – гріх тяжкий, не можна.
- Людям не те що позакладало вуха – людям позакладало душі.
І все на світі треба пережити,
І кожен фініш — це по суті старт.
І наперед не треба ворожити,
І за минулим плакати не варт…
- А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.
У кожної нації свої хвороби. У Росії – невиліковна.
- Не час минає, а минаєм ми.
Історії ж бо пишуть на столі. Ми ж пишем кров'ю на своїй землі.
- Нерівня душ — це гірше, ніж майна.
Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом.
- У кожного своя пустеля і свої міражі.
Жінка – як музика, її можна любити навіть не дуже розуміючи.
- Я не люблю нещасних. Я щаслива. Моя свобода завжди при мені.
Віддай людині крихітку себе. За це душа наповнюється світлом.
- І хто б там що кому не говорив, а згине зло і правда переможе!