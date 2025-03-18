Донька Ліни Костенко повідомила про стан здоров'я поетеси, яка не прийшла на презентацію книги

У Києві відбулася презентація роману Ліни Костенко"Берестечко", який присвячений поразці війська Богдана Хмельницького під Берестечком. Захід пройшов у столичному Будинку кіно напередодні 95-річного ювілею письменниці, який вона святкуватиме 19 березня.

Сама авторка на презентації не була присутня, проте її представляла донька – професорка Римського університету Оксана Пахльовська. Перед виступом вона розповіла у якому зараз стані Ліна Василівна і де вона зараз. Повідомляє Show 24 з посиланням на ТСН.

Цікаво Олександр Педан зізнався, чи отримав "бронь" від мобілізації через навчання в університеті

Так, Оксана Пахльовська повідомила, що Ліна Василівна перебуває вдома і почувається добре.

З мамою все добре, вона вдома, з початку повномасштабної війни я разом з нею у Києві,

– зазначила донька поетеси.

За її словами, Ліна Костенко дуже радіє, що зустрічі з читачами відбуваються навіть без її особистої участі.



Оксана Пахльовська та Іван Малкович / Фото ТСН

Зауважимо, восени Сергій Жадан зустрівся з Ліною Костенко та навіть взяв у неї інтерв'ю. Напередодні Віталій Кличко надав поетці звання Почесного громадянина Києва. Щоправда, обидві зустрічі відбулися вдома в Ліни Костенко.