Видавати листи на виїзд за кордон для артистів та медійників заборонили тимчасово, – Мінкульт

Рішення призупинити надання листів для законного виїзду за кордон для артистів та медійників є тимчасовим. Ця заборона діятиме з 3 березня та до закінчення формальної процедури, яка б дозволила уникати зловживань цілями культурної дипломатії.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Там заявили, що зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні питання щодо подальшої участі українських артистів у міжнародних заходах.

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Мінкульт звернувся до Кабміну через заборону на видачу листів артистам

Міністерство культури внесло до Кабінету міністрів зміни щодо документів, які необхідні співакам, акторам та медійникам для виїзду за кордон. Цей документ наразі перебуває на погодженні органів державної влади.

Пропозиції МКСК полягають у тому, щоб включити до Постанови перелік документів, на основі яких Міністерство матиме підстави надавати лист-сприяння чоловікам призовного віку, які працюють у сфері культури, інформаційної безпеки, стратегічних комунікацій та лінійних аудіовізуальних медіа для їх тимчасового виїзду за кордон у період воєнного стану,

– говорять в міністерстві.

Очікується, що коли Уряд ухвалить ці зміни, митці знову матимуть право їздити за кордон за умови надання пакета документів, зокрема, про цілі та умови поїздки та інші деталі.

Мінкульт наголошує, що завжди видавав листи для виїзду за межі України лише представникам культурної та медійної сфер. Серед умов отримання такого документа обов'язковим було повернення до України після завершення професійної діяльності за кордоном.

Рішення призупинити видачу таких листів ухвалили через систематичні порушення цього правила.

Водночас зауважуємо, що міністерство надає сприяння розслідуванню фактів можливого порушення законодавства чоловіками, які не повернулися в Україну,

– додали у відомстві.

МКСК обіцяє інформувати про подальші кроки після ухвалення нових правил перетину кордону артистами та медійниками.

Реакція зірок на заборону видачі листів

Українські музиканти висловилися щодо рішення призупинити видачу дозволів на виїзд за кордон. Зірки заявили, що це обмеження змусило їх скасувати заплановані європейські тури, на яких збираються гроші для допомоги ЗСУ. Фронтмен гурту 1914 Дмитро Кумар заявив, що через скасування концертів має фінансові збитки, а співак Дмитро Шуров повідомив що переносить спільний тур з військовим скрипалем Мойсеєм Бондаренком, що мав охопити 16 міст Європи.