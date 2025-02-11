Приватний літак соліста гурту Mötley Crüe потрапив в авіатрощу: чи був музикант на борту

Приватний літак соліста рок-гурту Mötley Crüe Вінса Ніла зіткнувся з іншим літаком в аеропорту Скоттсдейл, що в штаті США Аризона. Цю інформацію офіційно підтвердив представник музиканта.

Відповідну заяву опублікували в інстаграмі Mötley Crüe, пише 24 Канал. На щастя, соліста гурту на борту літака не було.

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Літак, який належить Вінсу Нілу, намагався приземлитися в аеропорту Скоттсдейл о 14:39 за місцевим часом. Однак він вилетів за злітно-посадкову смугу та зіткнувся з іншим літаком, який був припаркований.

На борту літака музиканта було двоє пасажирів та два пілоти. У заяві йдеться про те, що ситуація швидко розвивається та триває розслідування, тому вони не можуть оприлюднити більш детальну інформацію.

Думки та молитви пана Ніла йдуть до всіх, хто бере участь, і він вдячний за важливу допомогу всім, хто першим реагує,

– повідомив представник соліста гурту Mötley Crüe.

За інформацією TMZ, на борту літака була дівчина Вінса Ніла, яка отримала травми, але вижила, та її подруга. Джерела розповіли виданню, що вони перебувають у лікарні. Sky News повідомляє, що один пілот загинув, а іншого госпіталізували до медичного закладу, однак в інстаграмі Mötley Crüe цієї інформації немає.