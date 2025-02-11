Соответствующее заявление опубликовали в инстаграме Mötley Crüe, пишет 24 Канал. К счастью, солиста группы на борту самолета не было.

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Самолет, принадлежащий Винсу Нилу, пытался приземлиться в аэропорту Скоттсдейл в 14:39 по местному времени. Однако он вылетел за взлетно-посадочную полосу и столкнулся с другим самолетом, который был припаркован.

На борту самолета музыканта было двое пассажиров и два пилота. В заявлении говорится о том, что ситуация быстро развивается и продолжается расследование, поэтому они не могут обнародовать более подробную информацию.

Мысли и молитвы господина Нила идут ко всем, кто участвует, и он благодарен за важную помощь всем, кто первым реагирует,

– сообщил представитель солиста группы Mötley Crüe.

По информации TMZ, на борту самолета была девушка Винса Нила, которая получила травмы, но выжила, и ее подруга. Источники рассказали изданию, что они находятся в больнице. Sky News сообщает, что один пилот погиб, а другого госпитализировали в медицинское учреждение, однако в инстаграме Mötley Crüe этой информации нет.