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Show24 Світові знаменитості Як виглядала Лорен Санчес – мати трьох дітей, і як жила до знайомства з Безосом: архівні фото
27 червня, 16:27
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Як виглядала Лорен Санчес – мати трьох дітей, і як жила до знайомства з Безосом: архівні фото

Марта Гнат
Основні тези
  • Весільна церемонія Джеффа Безоса та Лорен Санчес відзначається у Венеції, але через протести місцевих жителів довелося змінити місце проведення.
  • Свято триватиме три дні, на нього запрошено близько 200 гостей, а загальна вартість заходу оцінюється від 30 до 50 мільйонів доларів.
  • Лорен Санчес до зустрічі з Безосом була журналісткою, моделлю, пілотом, заснувала компанію Black Ops Aviation, а також має трьох дітей.
  • Санчес і Безос офіційно заручилися в травні 2023 року, і, як повідомляється, могли таємно одружитися до офіційної церемонії.

Сьогодні, 27 червня, відбудеться весільна церемонія Джеффа Безоса та Лорен Санчес. Ця подія є чи ненайголовнішою у році, адже наречений – один із найбагатших людей у світі.

Коли Джефф і Лорен закрутили роман, то очевидно, що цікавість до їхньої пари зросла. Усім було цікаво, чи матимуть ці стосунки продовження. Та все ж у ЗМІ звикли писати про заможного нареченого, опускаючи біографічні дані нареченої. У матеріалі Show24 пропонуємо дізнатись про життя Лорен до знайомства з бізнесменом, з ким перебувала у шлюбі та який вигляд мала.

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Журналістка, модель і пілотеса народилась у 1969 році в місті Альбукерке, штат Нью-Мексико. Її справжнє ім'я – Венді Санчес. Там вона навчалася у середній школі Дель Норте, де займалася чирлідингом. Її батько – бізнесмен у сфері авіації, а мати – колишня помічниця заступника мера Лос-Анджелеса.

Лорен Санчес з батьком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Після школи вона переїхала до Каліфорнії, де спочатку навчалася в коледжі Ель-Каміно, а згодом вступила до Університету Південної Каліфорнії. Під час навчання у коледжі Санчес поставили діагноз дислексія.

Дислексія – це порушення, при якому важко читати та писати. Симптоми дислексії включають рухові порушення або слабку координацію рук та очей.

Свою кар'єру Лорен починала як стажистка на телеканалі в Лос-Анджелесі, а першим досвідом у журналістиці для неї була робота репортеркою в місті Фінікс. Згодом вона повернулася до Лос-Анджелеса, де стала кореспонденткою популярного шоу Extra. Та варто зазначити, що це був не єдиний успішний проєкт, де фігурувало ім'я нареченої Безоса.

Лорен Санчес у 2002 році / Фото Getty images

У 2016 році, коли Лорен було 47 років, вона отримала ліцензію пілота й заснувала Black Ops Aviation – компанію, що займається зйомками з повітря.

Нагадаємо, що цього року Санчес стала пасажиркою першого польоту на борту ракети New Shepard, що повністю складався з жінок.

Склад екіпажу туристичної ракети New Shepard / Фото з сайту Blue Origin

Першу дитину зірка народила у 2001 році від колишнього гравця в американський футбол Тоні Гонсалеса. У 2005 році вийшла заміж за голлівудського агента Патріка Вайтселла. За рік у подружжя народився син Еван, а у 2008 році – донька Елла.

Лорен Санчес із першим чоловіком і дітьми у 2011 році / Фото Getty images

Тоді жінка займалась родиною та вела телевізійні проєкти. Та у шлюбі пара пробула 13 років, а опісля – розлучилась.

У проміжку 2018-2019 років стало відомо про те, що журналістка закрутила роман із Джеффом Безосом. Від тоді її життя кардинально змінилось. Бізнесмен розлучився з дружиною після 25 років спільного життя, а Лорен почала виблискувати у вишуканих брендових убраннях. Вона супроводжує коханого на елітних подіях, користується найкращими привілеями життя – літає приватними літаками, проводить відпустки на яхті чоловіка, яка коштує 500 мільйонів доларів. Ймовірно, Санчес вдавалась також до послуг пластичних хірургів і уколів краси.

Лорен Санчес і Джефф Безос у 2019 році / Фото Getty images

У травні 2023 року пара офіційно заручилась. Мільярдер зробив пропозицію коханій на своїй яхті під час подорожі Європою. І хоч офіційна весільна церемонія пройде сьогодні, у ЗМІ з'явилась інформація, що закохані таємно одружились у США ще до розкішного святкування.

Для святкування пара обрала розкішну Венецію. Однак мільярдеру довелось змінити місце проведення весілля через протести місцевих мешканців, які вийшли на вулиці з плакатами No Space For Bezos ("Безосу тут не місце"). 

ЗМІ пишуть про два ймовірні місця проведення церемонії – яхта Безоса Koru або острів Сан-Джорджо-Маджоре, де є історична церква та культурний центр.

Лорен Санчес і Джефф Безос / Фото з інстаграму Лорен Санчес

На весілля запрошено близько 200 людей. У списку опинилось чимало знаменитостей: Іванка Трамп, Джаред Кушнер, Карлі Клосс, Кріс Дженнер, Кім Кардашян, Кеті Перрі. Ймовірно, на святкування завітають і Опра Вінфрі, Білл Гейтс, Бейонсе та Jay-Z, Леонардо Ді Капріо, Єва Лонгорія.

Свято триватиме три дні, а Санчес уже продемонструвала розкішне вбрання на гала-вечірці.

Лорен Санчес / Фото Getty Images

Припускають, що за три дні вона може змінити близько 27 образів. А от засновнику Amazon, Джеффу Безосу, таке святкування обійдеться від 30 до 50 мільйонів доларів.