Як виглядала Лорен Санчес – мати трьох дітей, і як жила до знайомства з Безосом: архівні фото

Сьогодні, 27 червня, відбудеться весільна церемонія Джеффа Безоса та Лорен Санчес. Ця подія є чи ненайголовнішою у році, адже наречений – один із найбагатших людей у світі.

Коли Джефф і Лорен закрутили роман, то очевидно, що цікавість до їхньої пари зросла. Усім було цікаво, чи матимуть ці стосунки продовження. Та все ж у ЗМІ звикли писати про заможного нареченого, опускаючи біографічні дані нареченої. У матеріалі Show24 пропонуємо дізнатись про життя Лорен до знайомства з бізнесменом, з ким перебувала у шлюбі та який вигляд мала.

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Від журналістики до отримання ліцензії пілотеси

Журналістка, модель і пілотеса народилась у 1969 році в місті Альбукерке, штат Нью-Мексико. Її справжнє ім'я – Венді Санчес. Там вона навчалася у середній школі Дель Норте, де займалася чирлідингом. Її батько – бізнесмен у сфері авіації, а мати – колишня помічниця заступника мера Лос-Анджелеса.

Лорен Санчес з батьком / Скриншот з інстаграм-сторіс

Після школи вона переїхала до Каліфорнії, де спочатку навчалася в коледжі Ель-Каміно, а згодом вступила до Університету Південної Каліфорнії. Під час навчання у коледжі Санчес поставили діагноз дислексія.

Дислексія – це порушення, при якому важко читати та писати. Симптоми дислексії включають рухові порушення або слабку координацію рук та очей.

Свою кар'єру Лорен починала як стажистка на телеканалі в Лос-Анджелесі, а першим досвідом у журналістиці для неї була робота репортеркою в місті Фінікс. Згодом вона повернулася до Лос-Анджелеса, де стала кореспонденткою популярного шоу Extra. Та варто зазначити, що це був не єдиний успішний проєкт, де фігурувало ім'я нареченої Безоса.

Лорен Санчес у 2002 році / Фото Getty images

У 2016 році, коли Лорен було 47 років, вона отримала ліцензію пілота й заснувала Black Ops Aviation – компанію, що займається зйомками з повітря.

Нагадаємо, що цього року Санчес стала пасажиркою першого польоту на борту ракети New Shepard, що повністю складався з жінок.

Склад екіпажу туристичної ракети New Shepard / Фото з сайту Blue Origin

Особисте життя

Першу дитину зірка народила у 2001 році від колишнього гравця в американський футбол Тоні Гонсалеса. У 2005 році вийшла заміж за голлівудського агента Патріка Вайтселла. За рік у подружжя народився син Еван, а у 2008 році – донька Елла.

Лорен Санчес із першим чоловіком і дітьми у 2011 році / Фото Getty images

Тоді жінка займалась родиною та вела телевізійні проєкти. Та у шлюбі пара пробула 13 років, а опісля – розлучилась.

У проміжку 2018-2019 років стало відомо про те, що журналістка закрутила роман із Джеффом Безосом. Від тоді її життя кардинально змінилось. Бізнесмен розлучився з дружиною після 25 років спільного життя, а Лорен почала виблискувати у вишуканих брендових убраннях. Вона супроводжує коханого на елітних подіях, користується найкращими привілеями життя – літає приватними літаками, проводить відпустки на яхті чоловіка, яка коштує 500 мільйонів доларів. Ймовірно, Санчес вдавалась також до послуг пластичних хірургів і уколів краси.

Лорен Санчес і Джефф Безос у 2019 році / Фото Getty images

У травні 2023 року пара офіційно заручилась. Мільярдер зробив пропозицію коханій на своїй яхті під час подорожі Європою. І хоч офіційна весільна церемонія пройде сьогодні, у ЗМІ з'явилась інформація, що закохані таємно одружились у США ще до розкішного святкування.

Що відомо про весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес

Для святкування пара обрала розкішну Венецію. Однак мільярдеру довелось змінити місце проведення весілля через протести місцевих мешканців, які вийшли на вулиці з плакатами No Space For Bezos ("Безосу тут не місце").

ЗМІ пишуть про два ймовірні місця проведення церемонії – яхта Безоса Koru або острів Сан-Джорджо-Маджоре, де є історична церква та культурний центр.

Лорен Санчес і Джефф Безос / Фото з інстаграму Лорен Санчес

На весілля запрошено близько 200 людей. У списку опинилось чимало знаменитостей: Іванка Трамп, Джаред Кушнер, Карлі Клосс, Кріс Дженнер, Кім Кардашян, Кеті Перрі. Ймовірно, на святкування завітають і Опра Вінфрі, Білл Гейтс, Бейонсе та Jay-Z, Леонардо Ді Капріо, Єва Лонгорія.

Свято триватиме три дні, а Санчес уже продемонструвала розкішне вбрання на гала-вечірці.

Лорен Санчес / Фото Getty Images

Припускають, що за три дні вона може змінити близько 27 образів. А от засновнику Amazon, Джеффу Безосу, таке святкування обійдеться від 30 до 50 мільйонів доларів.