Про це розповіли в приватній аерокосмічній компанії Blue Origin, пише 24 Канал. На офіційному сайті опублікували статтю, в якій поділилися подробицями місії.

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Так, до складу екіпажу увійшли шестеро жінок: співачка Кеті Перрі, аерокосмічна інженерка Айша Боу, біоастронавтка Аманда Нгуєн, телеведуча Гейл Кінг, продюсерка Керіанна Флінн і журналістка Лорен Санчес.

Для Кеті велика честь бути частиною першої жіночої команди Blue Origin, і вона сподівається, що її подорож надихне її доньку та інших прагнути до зірок у прямому та переносному сенсі,

– повідомили у компанії Blue Origin.

На сайті також зазначили, що ця місія стане 11-м польотом людини для програми New Shepard і 31-м в її історії. Станом на сьогодні в рамках програми 52 людини перелетіли над лінією Кармана, міжнародно визнаною межею космосу. У компанії додали, що це перший жіночий льотний екіпаж після самостійного польоту російської космонавтки Валентини Терешкової в космос у 1963 році. Рейс стартує вже цієї весни.

Склад екіпажу туристичної ракети New Shepard / Фото з сайту Blue Origin

Кеті Перрі висловилася про свій політ у космос

На своїй сторінці в інстаграмі Кеті Перрі написала, що не повірила б, якби раніше хтось сказав, що вона стане частиною першої в історії жіночої команди в космосі.

"У дитинстві для мене не існувало нічого, чого не можна було б уявити. Хоча ми росли в небагатих умовах, я ніколи не переставала дивитися на світ з надією і подивом. Я наполегливо працюю, щоб жити саме так, і я більше, ніж будь-коли, мотивована бути прикладом для своєї доньки, показуючи, що жінки повинні займати простір (каламбур)", – йдеться у дописі співачки.