Усміхнена й за руку з чоловіком: Лорен Санчес вперше вийшла у світ після гучного весілля
- Джефф Безос та Лорен Санчес вперше з'явилися на публіці після весілля, їх помітили у Венеції.
- Лорен Санчес мала стильний вигляд у чорній сукні з аксесуарами, а Джефф Безос був у коричневій футболці.
Молодята Джефф Безос та Лорен Санчес показалися на публіці після їхнього весілля. Їх помітили у Венеції, коли пара прямувала на обід.
У суботу вдень, 28 червня, засновник Amazon та його новоспечена дружина потрапила в об'єктиви фотографів. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.
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Пару сфотографували, коли вони виходили з готелю та сіли у водне таксі. Новоспечене подружжя прямувало до бару Harry's.
Лорен Санчес мала стильний вигляд у чорній літній сукні з рюшем. Її образ доповнював великий солом'яний капелюх з чорною стрічкою, сіра сумка від Hermès Kelly та сонцезахисні окуляри Saint Laurent. Джефф Безос постав у коричневій футболці й штанах.
Джефф Безос і Лорен Санчес одружилися
У п'ятницю, 27 червня, відбулась церемонія одруження Джеффа Безоса і Лорен Санчес. Пара обмінялася обітницями на острові Сан-Джорджо-Маджоре.
На свято запросили 200 гостей, серед яких були світові знаменитості та впливові особи – королева Йорданії, Білл Гейтс, члени сім'ї Кардашян-Дженнер, Леонардо Ді Капріо, Опра Вінфрі.
Триденне святкування у Венеції ще триває. Їхнє весілля приблизно оцінюють у 50 мільйонів доларів.