В субботу днем, 28 июня, основатель Amazon и его новоиспеченная жена попала в объективы фотографов. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.

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Пару сфотографировали, когда они выходили из отеля и сели в водное такси. Новоиспеченные супруги направлялись в бар Harry's.

Лорен Санчес выглядела стильно в черном летнем платье с рюшем. Ее образ дополняла большая соломенная шляпа с черной лентой, серая сумка от Hermès Kelly и солнцезащитные очки Saint Laurent. Джефф Безос предстал в коричневой футболке и брюках.

Джефф Безос и Лорен Санчес поженились

В пятницу, 27 июня, состоялась церемония бракосочетания Джеффа Безоса и Лорен Санчес. Пара обменялась клятвами на острове Сан-Джорджо-Маджоре.

На праздник пригласили 200 гостей, среди которых были мировые знаменитости и влиятельные лица – королева Иордании, Билл Гейтс, члены семьи Кардашян-Дженнер, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри.

Трехдневное празднование в Венеции еще продолжается. Их свадьбу примерно оценивают в 50 миллионов долларов.