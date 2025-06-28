У суботу вдень, 28 червня, засновник Amazon та його новоспечена дружина потрапила в об'єктиви фотографів. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

До теми Від таємного роману до "весілля року": історія кохання Джеффа Безоса та Лорен Санчес

Пару сфотографували, коли вони виходили з готелю та сіли у водне таксі. Новоспечене подружжя прямувало до бару Harry's.

Лорен Санчес мала стильний вигляд у чорній літній сукні з рюшем. Її образ доповнював великий солом'яний капелюх з чорною стрічкою, сіра сумка від Hermès Kelly та сонцезахисні окуляри Saint Laurent. Джефф Безос постав у коричневій футболці й штанах.

Джефф Безос і Лорен Санчес одружилися

У п'ятницю, 27 червня, відбулась церемонія одруження Джеффа Безоса і Лорен Санчес. Пара обмінялася обітницями на острові Сан-Джорджо-Маджоре.

На свято запросили 200 гостей, серед яких були світові знаменитості та впливові особи – королева Йорданії, Білл Гейтс, члени сім'ї Кардашян-Дженнер, Леонардо Ді Капріо, Опра Вінфрі.

Триденне святкування у Венеції ще триває. Їхнє весілля приблизно оцінюють у 50 мільйонів доларів.