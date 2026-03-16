Їх знають мільйони: як за роки змінились всі ведучі легендарної програми "Лото-Забава"

Державна лотерея "Лото-Забава" ще з 1999 року на українському телебаченні. Упродовж існування цієї програми змінилось чимало ведучих, однак найпопулярнішими стали – Лариса Руснак й Анатолій Гнатюк.

Ведучими ставали переважно актори театру й кіно, що додавало програмі ще більше шарму. Коли розпочалась повномасштабна війна, то з лютого по травень 2022 року розіграші не проводились. Лотерея повернулась ефір лише улітку того ж року. 24 Канал покаже, як з часом змінились улюблені ведучі всієї країни.

Лариса Руснак

Лариса відома не тільки як телеведуча, а й як українська акторка театру, кіно й дубляжу. Її голосом говорять Анджеліна Джолі, Джулія Робертс, Джоді Фостер, Кейт Бланшетт та інші. Крім того, вона озвучувала фільм "Основний інстинкт", а також культовий серіал "Друзі".

Із 2001 року по 2019 рік була ведучою "Лото-Забави". Вона навіть увійшла до Книги рекордів України як ведуча, яка найдовше вела згадану програму.

Лариса Руснак й Анатолій Гнатюк / Фото з мережі