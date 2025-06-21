Відома акторка розповіла про дім на Харківщині, який зруйнували росіяни: "Це великий біль"

Українська акторка Любава Грєшнова розповіла про рідний дім на Харківщині, який знищили російські окупанти. Зараз вона живе у Києві разом з батьками та бабусею.

Подробицями Грєшнова поділилась в інтерв'ю Rostyslove Production, передає Show 24. Дім акторки був у селі Липці Харківської області, яке певний час перебувало під російською окупацією.

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У мене нема більше дому, який був в окупації в Харківській області. Це селище Липці. Зараз воно – буферна зона. Тобто не просто дому нема, біль від того, що нема взагалі селища. Воно номінально є, але туди навіть ми не можемо поїхати, щоб подивитися на те, що лишилося,

– розповіла Любава Грєшнова.

Акторка зізналась, що постійно згадує дім, він їй сниться. У Грєшнової залишилась квартира на Салтівці, однак довкола чимало руйнувань: згоріли торгівельні центри, ринок.

Це великий біль, але ми навчились, як і більшість українців, з ним жити. Ми навчилися трансформувати це в якусь діяльність, розвиток. Це дико звучить, але правда. Навчитися з цим жити – це теж робота,

– додала акторка.

Інтерв'ю з Любавою Грєшновою: дивіться відео онлайн

Любава Грєшнова про Харків

Любава Грєшнова часто відвідує Харків. У місті страшно, адже його постійно обстрілює російська армія, але акторка каже, що це її місце сили. Вона зазначила, що їде "заряджатися на Салтівку".

Мені настільки там круто. Ось ця енергія людей, харків'ян, як заведено казати – незламних. Але я не дуже люблю, коли Харків називають залізобетонним, незламним. Він живий, йому дуже боляче, дуже боляче волонтерам, людям, дітям, які вчаться в метро. Але Харків – це для мене найкраща крапка на глобусі,

– зізналась Грєшнова.

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