Виконавець є сином українського поета, мистецтвознавця, лідера українського літературно-мистецького андеґраунду 60-80-х років Григорія Чубая. Хоч сьогодні Тарас не надто активний у медійному просторі, однак його легендарні пісні не втрачають своєї популярності. У матеріалі Show24 дізнавайтесь, історію створення гурту "Плач Єремії", наскільки сильно артист постраждав від рук російських окупантів та де він зараз.

Читайте також Багатодітний батько та чоловік Лілії Ребрик: де зараз танцівник Андрій Дикий

Історія створення гурту "Плач Єремії"

На початку 1990 року Тарас Чубай заснував гурт "Плач Єремії". У 1991 році колектив виступив на фестивалі "Червона рута" у жанрі рок-музики й посів друге місце. Через два роки вийшов дебютний альбом "Двері, котрі насправді є".

Тарас Чубай у 90-х роках / Фото з інстаграму артиста

Вже у 1996 році, завдяки другій платівці, гурту вдалось отримати "Золоту Жар-птицю"" Таврійських ігор у номінації "Найкращий рок-гурт України". Якщо ви не знали, то саме в цей альбом увійшов один із найкращих треків колективу – "Вона".

"Плач Єремії" – "Вона": слухайте пісню онлайн

Варто зазначити, що автором пісні не є Тарас Чубай. Її створив Костянтин Москалець. Першим виконавцем треку був Віктор Морозов, однак всенародну любов композиція отримала завдяки виконанню фронтмену "Плач Єремії".

Уже наприкінці 90-х – початку 2000-х років співак перебрався до Києва. Спершу він записав альбом колядок, тоді розпочав роботу над піснями Володимира Івасюка тощо.

У 2008 році Чубай отримав звання заслуженого артиста України, а у 2017 – народного артиста.

Як Тарас Чубай постраждав від рук окупантів

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, співак із дружиною були не вдома, а їхні діти перебували у бучанському пластовому таборі. Після почутих новин, подружжя одразу вирушило додому, щоб врятувати батьків і дітей.

"Нам ледве вдалося дістатися назад. Зранку 25 лютого довелося заїжджати на фактично російські позиції, щоб забрати дітей та батьків і бодай щось врятувати. Потім ми втікали просто під час бою. Добре, що знали лісові дороги, адже займалися велоспортом та вивчили трохи рідні місця. І це допомогло нам врятуватися. Люди ж, які пробували виїхати буквально через 15 хвилин, уже не змогли цього зробити", – розповідав співак.

Згодом виявилось, що будинок музиканта у Гостомелі розграбували окупанти та пошкодили кулями й знищеними уламками снарядів. До прикладу, російські загарбники вкрали колекцію гітар фронтмена гурту.

Український композитор Ігор Поклад пережив російську окупацію у своєму будинку у Ворзелі, який згодом був замінований окупантами.

Де зараз Тарас Чубай

Сьогодні артист активно допомагає військовим, хоч і майже не з'являється у медійному просторі. Чубай навіть ділився в соцмережах подякою, яку отримав від захисників.

Тарас Чубай отримав подяку від військових / Фото з фейсбуку артиста

Цікаво, що у час великої війни не тільки трек "Вона" отримав друге дихання. Українці пригадали й про пісню "Лента за лентою", яка також є особливою у репертуарі гурту.

"Плач Єремії" – "Лента за лентою": слухайте пісню онлайн

Найчастіше артист виступає у Львові, але часом проводить концерти за кордоном. До прикладу, 27 червня відбудеться благодійний виступ в Австрії.