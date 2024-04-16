Як сьогодні живе Любко Дереш – культовий український письменник

Український письменник давно посів своє місце серед найкращих сучасників. Роман "Культ", який Любко Дереш видав ще у далекому 2002 році, приніс йому першу славу.

Повне ім'я автора – Любомир. Родом він із містечка Пустомити, що на Львівщині. Та сьогодні 36-річний Любко проживає у метушливому Києві. Що відомо про життя письменника, чому він жив у Єгипті та де Дереш зараз, читайте у матеріалі Show24.

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Кар'єри письменника та телеведучого

Після закінчення ліцею Любко вступив на економічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка. Те перші романи чоловік почав писати з 16 років, тому не дивно, що його покликанням стало саме письменництво.

Роман "Культ" вийшов у часописі "Четвер". У 2005 році був представлений на Лейпцизькому книжковому ярмарку, а у 2009 – видано французькою мовою у видавництві "Сток". Згодом роман переклали й на інші мови.

Роман "Культ" / Фото з Вікіпедії

Пізніше почали виходити у світ й інші знакові книги автора.

"Поклоніння ящірці" (2002).

"Трохи пітьми" (2007).

"Голова Якова" (2011) – над цим романом Дереш працював п'ять років.

"Остання любов Асури Махараджа" (2015).

"Спустошення" (2017) та інші.

Цікаво, що свої книги Любко не рекомендує читати дітям. Можна припустити, що це пов'язано з тим, що у творах автор використовує молодіжний сленг і нецензурні слова.

У 2008 році Дереш почав вести програму "Книжкова полиця" на телеканалі КРТ. Це була телепередача про літературу, де обговорювались книги, автори, читацькі тенденції тощо.

Далі я п'ять років і мандрував, і пробував себе в різних спеціальностях: і на телебаченні, і в книжковому магазині працював, і подорожував. Напевне, можна сказати, що це була творча криза,

– розповідав письменник в одному з інтерв'ю.

Майже рік Любко жив у Єгипті, а після повернення випустив три книги: "Остання любов Асури Мухараджа", "Пісня про любов і вічність", "Миротворець".

Зауважимо, що у 2007 році автор випустив першу дитячу книгу "Дивні дні Гані Грак".

У час Революції Гідності автор не міг писати про події в України, він віддав перевагу навчанню, викладанню та літературним курсам.

Любко Дереш / Фото з фейсбуку письменника

Цікаво, що про особисте життя письменника невідомо нічого. Можливо, його серце належить буквам і словам на сторінках, або ж ще досі не трапилась людина на шляху, яку можна було б назвати другою половинкою.

Про особисте життя не розповідає і зірка українського шансону, Жанна Лтавська. Шанувальники лише можуть здогадуватись, чи вільне серце їхньої улюблениці.

Де зараз і чим займається Любко Дереш

Як відомо, письменник живе та працює в Україні. У 2023 році Любко запустив благодійний продаж ранніх творів, які не виходили друком. Вторговані кошти пішли на підтримку 80-ї ОДШБр та 215-го батальйону 125-ї ОБр ТрО.

У соціальних мережах письменник не надто активний, час від часу лиш публікує анонси певних подій.