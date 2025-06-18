Повне ім'я автора – Любомир. Родом він із містечка Пустомити, що на Львівщині. Та сьогодні 36-річний Любко проживає у метушливому Києві. Що відомо про життя письменника, чому він жив у Єгипті та де Дереш зараз, читайте у матеріалі Show24.
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Кар'єри письменника та телеведучого
Після закінчення ліцею Любко вступив на економічний факультет Львівського національного університету ім. І. Франка. Те перші романи чоловік почав писати з 16 років, тому не дивно, що його покликанням стало саме письменництво.
Роман "Культ" вийшов у часописі "Четвер". У 2005 році був представлений на Лейпцизькому книжковому ярмарку, а у 2009 – видано французькою мовою у видавництві "Сток". Згодом роман переклали й на інші мови.
Роман "Культ" / Фото з Вікіпедії
Пізніше почали виходити у світ й інші знакові книги автора.
- "Поклоніння ящірці" (2002).
- "Трохи пітьми" (2007).
- "Голова Якова" (2011) – над цим романом Дереш працював п'ять років.
- "Остання любов Асури Махараджа" (2015).
- "Спустошення" (2017) та інші.
Цікаво, що свої книги Любко не рекомендує читати дітям. Можна припустити, що це пов'язано з тим, що у творах автор використовує молодіжний сленг і нецензурні слова.
У 2008 році Дереш почав вести програму "Книжкова полиця" на телеканалі КРТ. Це була телепередача про літературу, де обговорювались книги, автори, читацькі тенденції тощо.
Далі я п'ять років і мандрував, і пробував себе в різних спеціальностях: і на телебаченні, і в книжковому магазині працював, і подорожував. Напевне, можна сказати, що це була творча криза,
– розповідав письменник в одному з інтерв'ю.
Майже рік Любко жив у Єгипті, а після повернення випустив три книги: "Остання любов Асури Мухараджа", "Пісня про любов і вічність", "Миротворець".
Зауважимо, що у 2007 році автор випустив першу дитячу книгу "Дивні дні Гані Грак".
У час Революції Гідності автор не міг писати про події в України, він віддав перевагу навчанню, викладанню та літературним курсам.
Любко Дереш / Фото з фейсбуку письменника
Цікаво, що про особисте життя письменника невідомо нічого. Можливо, його серце належить буквам і словам на сторінках, або ж ще досі не трапилась людина на шляху, яку можна було б назвати другою половинкою.
Про особисте життя не розповідає і зірка українського шансону, Жанна Лтавська. Шанувальники лише можуть здогадуватись, чи вільне серце їхньої улюблениці.
Де зараз і чим займається Любко Дереш
Як відомо, письменник живе та працює в Україні. У 2023 році Любко запустив благодійний продаж ранніх творів, які не виходили друком. Вторговані кошти пішли на підтримку 80-ї ОДШБр та 215-го батальйону 125-ї ОБр ТрО.
У соціальних мережах письменник не надто активний, час від часу лиш публікує анонси певних подій.