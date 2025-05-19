Померла українська акторка Людмила Ігнатенко

Померла заслужена артистка України, кавалерка Ордену Княгині Ольги III ступеня, членкиня Національної спілки театральних діячів, акторка Людмила Ігнатенко. Їй було 82 роки.

Про це повідомив Театр юного глядача на своїй фейсбук-сторінці, передає Show 24. Прощання з акторкою відбулося сьогодні.

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З Людмилою Ігнатенко попрощалися 19 травня на малій сцені Театру юного глядача. У дописі йдеться, що талант і тепло серця акторки "залишили незабутній слід у серцях тисяч глядачів".

Що відомо про Людмилу Ігнатенко

Заслужена артистка України народилася 25 жовтня 1942 року в Києві. Ігнатенко – випускниця студії при Театрі імені Івана Франка. Понад 55 років вона присвятила сцені Театру юного глядача.

Людмила Ігнатенко виконала понад 60 яскравих ролей. Це, зокрема, легендарна Пеппі Довгапанчоха, Чижик у "Котовасії", Катерина II у "Сні", Галчиха у "Без вини винні". Також вона озвучила десятки персонажів у мультфільмах та радіопередачах.

Її образи були наповнені щирістю, глибиною та любов'ю. Вона говорила з дитячими серцями мовою правди й добра. Завдяки її таланту театр знаходив відгук у найменших глядачів, а вистави ставали подією,

– зазначили у Театрі юного глядача.

У Театрі юного глядача повідомили про смерть Людмили Ігнатенко / Скриншот з фейсбуку

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