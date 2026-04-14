Померла Людмила Клепакова: коли й де відбудеться прощання з відомою телеведучою

З життя пішла українська телеведуча Людмила Клепакова. Це сталося 13 квітня.

Трагічну звістку на своїй сторінці у фейсбуці повідомила сценаристка, викладачка "Майстерні DOC Сергія Буковського" Вікторія Бондар.

Як виявилося, Людмила Клепакова мала проблеми зі здоров'ям. Водночас конкретний діагноз телеведучої Бондар наразі не розкрила.

Близько 4-ї ранку вона покинула цей світ. Мені написала її сестра Асюня. Ми спілкувались останні місяці щоденно. І з Кльопою, і з Асею. Ася мені давала "звіт" про перебіг цієї швидкої нестерпно болючої хвороби Люсі. Кльопочки немає з нами. Пішла на другий день після Великодня. Не знаю, що це значить, але вірю, їй там буде легше, на небесах,

– написала Вікторія.

Сумну новину у соцмережах також підтвердила команда телеканалу 1+1, де Людмила раніше працювала.

Щирі співчуття рідним та близьким. Ми назавжди пам'ятатимемо Людмилу яскравою, світлою, професійною та щирою людиною, яка залишила великий відгук у серцях мільйонів… Дякуємо за внесок, за бачення, за цінності, на яких зростало не одне покоління українців,

– наголосили в публікації.

Прощання з Людмилою Клепаковою відбудеться в середу, 15 квітня. Церемонія розпочнеться о 15:00 у Великому залі Київського крематорію за адресою: вул. Байкова, 16.

Що відомо про Людмилу Клепакову?