Show24 Українські зірки Померла Людмила Клепакова: коли й де відбудеться прощання з відомою телеведучою
14 квітня, 14:52
Софія Хомишин
Основні тези
  • 13 квітня померла відома українська телеведуча Людмила Клепакова, про що повідомила сценаристка Вікторія Бондар.
  • Прощання з Людмилою Клепаковою відбудеться 15 квітня у Великому залі Київського крематорію.

З життя пішла українська телеведуча Людмила Клепакова. Це сталося 13 квітня.

Трагічну звістку на своїй сторінці у фейсбуці повідомила сценаристка, викладачка "Майстерні DOC Сергія Буковського" Вікторія Бондар.

Як виявилося, Людмила Клепакова мала проблеми зі здоров'ям. Водночас конкретний діагноз телеведучої Бондар наразі не розкрила. 

Близько 4-ї ранку вона покинула цей світ. Мені написала її сестра Асюня. Ми спілкувались останні місяці щоденно. І з Кльопою, і з Асею. Ася мені давала "звіт" про перебіг цієї швидкої нестерпно болючої хвороби Люсі. Кльопочки немає з нами. Пішла на другий день після Великодня. Не знаю, що це значить, але вірю, їй там буде легше, на небесах,
– написала Вікторія. 

Сумну новину у соцмережах також підтвердила команда телеканалу 1+1, де Людмила раніше працювала.

Щирі співчуття рідним та близьким. Ми назавжди пам'ятатимемо Людмилу яскравою, світлою, професійною та щирою людиною, яка залишила великий відгук у серцях мільйонів… Дякуємо за внесок, за бачення, за цінності, на яких зростало не одне покоління українців,
– наголосили в публікації. 

Прощання з Людмилою Клепаковою відбудеться в середу, 15 квітня. Церемонія розпочнеться о 15:00 у Великому залі Київського крематорію за адресою: вул. Байкова, 16.

Що відомо про Людмилу Клепакову?

  • Вона виросла в родині Всеволода Дмитрука, головного редактора "Спортивної газети". Закінчила факультет журналістики й розпочала кар'єру на Українському телебаченні.
  • У 1980-1990-х роках Людмила працювала в Головній редакції кінопрограм, де була ведучою та редакторкою "Новин кіноекрана", "Все про кіно" та інших програм.
  • 3 вересня 1995 року в ефірі УТ-1 разом із Юрієм Макаровим стала однією з перших ведучих "Студії 1+1", яка згодом трансформувалася в телеканал 1+1.
  • У другій половині 1990-х років була однією з помітних ведучих каналу: вела програму "Імперія кіно", присвячену кінематографу, та зарекомендувала себе як фахівчиня у сфері кіно.
  • Також пізніше Людмила працювала на ТЕТ і брала участь у медіаекспертній діяльності.