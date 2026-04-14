Трагическое известие на своей странице в фейсбуке сообщила сценаристка, преподаватель "Мастерской DOC Сергея Буковского" Виктория Бондарь.

Не пропустите Водитель сбежал, но вернулся: полиция раскрыла новые детали ДТП с Цимбалюком в Киеве

Как оказалось, Людмила Клепакова имела проблемы со здоровьем. В то же время конкретный диагноз телеведущей Бондарь пока не раскрыла.

Около 4 утра она покинула этот мир. Мне написала ее сестра Асюня. Мы общались последние месяцы ежедневно. И с Клепой, и с Асей. Ася мне давала "отчет" о ходе этой быстрой невыносимо болезни Люси. Клепочки нет с нами. Ушла на второй день после Пасхи. Не знаю, что это значит, но верю, ей там будет легче, на небесах,

– написала Виктория.

Печальную новость в соцсетях также подтвердила команда телеканала 1+1, где Людмила ранее работала.

Искренние соболезнования родным и близким. Мы навсегда будем помнить Людмилу яркой, светлой, профессиональной и искренним человеком, которая оставила большой отклик в сердцах миллионов... Спасибо за вклад, за видение, за ценности, на которых росло не одно поколение украинцев,

– отметили в публикации.

Прощание с Людмилой Клепаковой состоится в среду, 15 апреля. Церемония начнется в 15:00 в Большом зале Киевского крематория по адресу: ул. Байковая, 16.

Что известно о Людмиле Клепаковой?