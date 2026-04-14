Трагическое известие на своей странице в фейсбуке сообщила сценаристка, преподаватель "Мастерской DOC Сергея Буковского" Виктория Бондарь.
Не пропустите Водитель сбежал, но вернулся: полиция раскрыла новые детали ДТП с Цимбалюком в Киеве
Как оказалось, Людмила Клепакова имела проблемы со здоровьем. В то же время конкретный диагноз телеведущей Бондарь пока не раскрыла.
Около 4 утра она покинула этот мир. Мне написала ее сестра Асюня. Мы общались последние месяцы ежедневно. И с Клепой, и с Асей. Ася мне давала "отчет" о ходе этой быстрой невыносимо болезни Люси. Клепочки нет с нами. Ушла на второй день после Пасхи. Не знаю, что это значит, но верю, ей там будет легче, на небесах,
– написала Виктория.
Печальную новость в соцсетях также подтвердила команда телеканала 1+1, где Людмила ранее работала.
Искренние соболезнования родным и близким. Мы навсегда будем помнить Людмилу яркой, светлой, профессиональной и искренним человеком, которая оставила большой отклик в сердцах миллионов... Спасибо за вклад, за видение, за ценности, на которых росло не одно поколение украинцев,
– отметили в публикации.
Прощание с Людмилой Клепаковой состоится в среду, 15 апреля. Церемония начнется в 15:00 в Большом зале Киевского крематория по адресу: ул. Байковая, 16.
Что известно о Людмиле Клепаковой?
- Она выросла в семье Всеволода Дмитрука, главного редактора "Спортивной газеты". Окончила факультет журналистики и начала карьеру на Украинском телевидении.
- В 1980-1990-х годах Людмила работала в Главной редакции кинопрограмм, где была ведущей и редактором "Новостей киноэкрана", "Все о кино" и других программ.
- 3 сентября 1995 года в эфире УТ-1 вместе с Юрием Макаровым стала одной из первых ведущих "Студии 1+1", которая впоследствии трансформировалась в телеканал 1+1.
- Во второй половине 1990-х годов была одной из заметных ведущих канала: вела программу "Империя кино", посвященную кинематографу, и зарекомендовала себя как специалист в сфере кино.
- Также позже Людмила работала на ТЕТ и участвовала в медиаэкспертной деятельности.