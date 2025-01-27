Колишній сценарист "Кварталу 95" відповів, чи мають чоловіки з колективу бронь від мобілізації

Стендап-комік та колишній сценарист "Кварталу 95" Макс Вишинський відповів на чутки, що усі чоловіки зі студії мають бронювання від мобілізації. Зазначимо, що він працював у команді 10 років.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Вишинський спростував інформацію, що чоловіки-кварталівці мають бронь, передає 24 Канал. Він розповів, що три сценаристи добровільно стали на захист України.

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"Квартал" не є якимось стратегічним підприємством для України. Було б дуже дивно. Тому ніхто нас, звичайно, не бронював,

– зауважив Макс Вишинський.

За словами стендап-коміка, на деяких телеканалах працівників-чоловіків бронювали від мобілізації. Водночас він зазначив, що студія є продакшном, який створює продукт, а не великою компанією.

Броні у "95 Кварталу" немає. Можливо, в когось є якась індивідуальна: за станом здоров'я, сімейними обставинами. Можливо, в когось дитина, дружина по здоров'ю, на жаль, підходять під ту категорію, за якою потрібен догляд. Можливо, таке є, але я не знаю,

– висловився гуморист.

Проте Вишинський наголосив, що ніколи не обговорював це з іншими сценаристами чи акторами, тому стверджувати не може. Гуморист додав, що його часто запитують про те, чи мають чоловіки з "Кварталу 95" бронювання від мобілізації. Стендап-комік підкреслив, що у нього її немає, та повістки він не отримував.

Я як законослухняний громадянин у травні оновив дані. Я нікуди не втікаю. Я настільки нікуди не втікаю, що на моїх афішах стендапу написані дата і місце, куди можна завітати,

– зізнався стендап-комік.

Інтерв'ю з Максом Вишинським: дивіться відео онлайн

Макс Вишинський відповів, чи боїться отримати повістку

Колишній сценарист студії "Квартал 95" пригадав, що не йшов до військкомату 24 лютого 2022 року. Чоловік зізнався, що дуже боявся, а вагітну дружину відвіз до Хмельницького.

У моїй системі координат треба бути або в ЗСУ, або для ЗСУ. Я почав волонтерити. Волонтерю досі активно – це як робота: знаходити, це все передавати хлопцям, збирати гроші й так далі. Якщо мені прийде повістка, бо дані мої є у всіх системах, я вже буду розуміти, що мені з цим робити,

– сказав Вишинський.

Макс Вишинський додав, що втікати та ухилятися від мобілізації не буде. Водночас наголосив, що намагатиметься бути корисним у війську, щоб його навички "працювали на перемогу". Крім того, стендап-комік зізнався, що боїться отримати повістку, але наразі не переживає про те, що буде далі.

"Якщо відверто сказати, я дуже сподіваюся, що на фронт не попаду. Просто сподіваюся як людина. Я не хочу цього. Але якщо так станеться, у мене вже холодна голова. І я намагатимусь бути там корисним. Поки я тут, я волонтер 24/7 – це не перебільшення", – додав чоловік.