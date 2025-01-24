Це низький жанр, – відомий український співак різко висловився про творчість Олега Винника

Відомий український співак Максим Бородін шкодує, що раніше різко висловився про Олега Винника, який відсиджується за кордоном. Тоді він назвав музику свого колеги "поверхневою" та "нещирою".

Бородін зізнався, що йому вже кілька разів пригадали такі слова про Винника. Співакові шкода, що він постійно "змушений пояснювати контекст", пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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В одному з інтерв'ю Слава Дьомін сказав Максиму Бородіну, що його аудиторія – "це дівчата і жінки, які раніше слухали Олеги Винника". Співак відповів, що йому "дуже боляче від цього", і сподівається, що це не його слухачі.

Тоді Бородін заявив, що не хотів би бути в одній ніші з Винником.

Мені здається, це низький жанр – той, в якому він працює. Наприклад, якби мені сказали, що я схожий на якийсь панк-гурт, я б теж засмутився, бо нічого не бачу з нами спільного. Він працює на ту аудиторію, якій це все подобається. А мене засмучує нарочита нещирість цієї музики,

– пояснив Максим Бородін.

Артист додав, що також засмутився б, якби сказали, що його пісні схожі на "весільні з Заходу України". Крім того, поділився, що йому чужа музика, яку створює Олег Винник.

Максим Бородін вважає, що не потрібно було публічно говорити про свій музичний смак.

Інтерв'ю з Максимом Бородіним: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями стало відомо про нові концерти Олега Винника за кордоном. Так, 14 та 15 лютого співак виступить у Празі. Ціна на квиток – 3 000 чеських крон – це приблизно 5000 гривень.

Цікаво, що напередодні Різдва Винник мав дати концерт у Польщі, але згодом його перенесли на 24 квітня 2025 року "через технічні причини". Водночас наразі квитки на виступ артиста погано продаються.