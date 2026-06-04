Донька Неліпи пригадала останню розмову перед його загибеллю: "Дуже сумував"

У відомого шоумена та телеведучого Максима Неліпи залишилося двоє дітей від шлюбу з Тамарою Неліпою – син Артем і донька Марія.

В інтерв'ю для ютуб-каналу Марічки Падалко Марія поділилася спогадами про батька. Зокрема, дівчина пригадала їхню останню розмову, яка відбулася незадовго до його загибелі, а також розповіла, якими були їхні стосунки.

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Після початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Тамара Неліпа разом із дітьми виїхала до Ізраїлю, де родина живе й досі. Син Артем уже повнолітній та служить в одному з бойових підрозділів ізраїльської армії. Він добровільно вступив на службу та став кулеметником.

Марія два роки навчалася у школі з проживанням, а згодом перейшла до звичайної школи. Вона активно вивчає іврит та англійську мову. Попри життя за кордоном, дівчина мріє в майбутньому повернутися до України.

Востаннє Марія спілкувалася з батьком 8 травня – за кілька днів до його загибелі. Згадуючи цю розмову, дівчина розповіла, що Максим Неліпа дуже любив тварин, особливо котів, тому часто надсилав дітям фотографії та відео з ними.

Максим Неліпа / Скриншот з відео

Ми з ним списувались кожного дня, але раз в тиждень я отримувала фотографії: тут котик, тут собачка, тут щось страшніше. Дуже багато в мене фотографій було і навіть відео, коли він мене вітав з 8 Березня. Він там зі своїми побратимами вітав. Я дуже пишаюся, що в мене батько міг знайти час, щоб написати, запитати як я. Дуже сумував і теж переживав,

– розповіла Марія Неліпа.

Інтерв'ю з колишньою дружиною та донькою Максима Неліпи: дивіться відео онлайн

Максим Неліпа загинув: що відомо

Максим Неліпа загинув 12 травня 2025 року під час виконання бойового завдання. Провести його в останню путь рідні та друзі змогли 23 травня – поховання відбулося на Байковому кладовищі у столиці.

Колишня дружина шоумена та їхні діти не були присутні на церемонії прощання. Тамара пояснила, що не приїхала на похорон через стан доньки Марії, для якої смерть батька стала великою травмою. Вона побоювалася, що прощання з великою кількістю людей і увагою преси може негативно вплинути на її стан. Згодом Тамара разом із донькою все ж приїхали до Києва, щоб попрощатися з Максимом без зайвої публічності. Син Артем також планує відвідати Україну та вшанувати пам'ять батька, коли матиме таку можливість.