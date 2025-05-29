Жінка вперше пояснила причини відсутності родини на похороні. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Як розповіла Тамара, вона з дітьми ще на початку повномасштабного вторгнення виїхала з України до Ізраїлю. Повернутися до Києва для участі в похороні вона не змогла – передусім через стан доньки.

Це неймовірна травма і для мене, і для Маші (доньки – 24 Канал). Вона приїхала в Ізраїль із заїканням через обстріли, ми дуже довго боролися з цим. І я не знаю, як би її психіка відреагувала на підвищену публічну увагу під час прощання,

– зазначила жінка.

Водночас вона додала, що з донькою планують приїхати до Києва найближчим часом, аби попрощатися з колишнім чоловіком наодинці, без камер. "Приїдемо тихенько, без зайвих очей", – сказала вона. Також Тамара розповіла про сина Артема, який наразі служить в армії Ізраїлю в межах програми репатріації. Хлопець має подвійне громадянство – ізраїльське та українське – й обіцяє, що щойно з'явиться можливість, приїде до України, аби вшанувати пам'ять батька.

Нагадаємо, Максим Неліпа загинув на передовій 12 травня 2025 року, а 23 травня його поховали на Байковому кладовищі у Києві. Напередодні наша редакція писала про те, як пройшло прощання з Максимом Неліпою.