Женщина впервые объяснила причины отсутствия семьи на похоронах. Сообщает Show 24 со ссылкой на OBOZ.UA.

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Как рассказала Тамара, она с детьми еще в начале полномасштабного вторжения выехала из Украины в Израиль. Вернуться в Киев для участия в похоронах она не смогла – прежде всего из-за состояния дочери.

Это невероятная травма и для меня, и для Маши (дочери – 24 Канал). Она приехала в Израиль с заиканием из-за обстрелов, мы очень долго боролись с этим. И я не знаю, как бы ее психика отреагировала на повышенное публичное внимание во время прощания,

– отметила женщина.

В то же время она добавила, что с дочкой планируют приехать в Киев в ближайшее время, чтобы попрощаться с бывшим мужем наедине, без камер. "Приедем тихонько, без лишних глаз", – сказала она. Также Тамара рассказала о сыне Артеме, который сейчас служит в армии Израиля в рамках программы репатриации. Парень имеет двойное гражданство – израильское и украинское – и обещает, что как только появится возможность, приедет в Украину, чтобы почтить память отца.

Напомним, Максим Нелипа погиб на передовой 12 мая 2025 года, а 23 мая его похоронили на Байковом кладбище в Киеве. Накануне наша редакция писала о том, как прошло прощание с Максимом Нелипой.