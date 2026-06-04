В интервью для ютуб-канала Марички Падалко Мария поделилась воспоминаниями об отце. В частности, девушка вспомнила их последний разговор, который состоялся незадолго до его гибели, а также рассказала, какими были их отношения.

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После начала полномасштабного вторжения, в марте 2022 года, Тамара Нелипа вместе с детьми выехала в Израиль, где семья живет до сих пор. Сын Артем уже совершеннолетний и служит в одном из боевых подразделений израильской армии. Он добровольно поступил на службу и стал пулеметчиком.

Мария два года училась в школе с проживанием, а затем перешла в обычную школу. Она активно изучает иврит и английский язык. Несмотря на жизнь за рубежом, девушка мечтает в будущем вернуться в Украину.

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Последний раз Мария общалась с отцом 8 мая – за несколько дней до его гибели. Вспоминая этот разговор, девушка рассказала, что Максим Нелипа очень любил животных, особенно котов, поэтому часто присылал детям фотографии и видео с ними.

Максим Нелипа / Скриншот из видео

Мы с ним переписывались каждый день, но раз в неделю я получала фотографии: здесь котик, здесь собачка, здесь что-то страшнее. Очень много у меня фотографий было и даже видео, когда он меня поздравлял с 8 Марта. Он там со своими собратьями поздравлял. Я очень горжусь, что у меня отец мог найти время, чтобы написать, спросить как я. Очень скучал и тоже переживал,

– рассказала Мария Нелипа.

Интервью с бывшей женой и дочерью Максима Нелипы: смотрите видео онлайн

Максим Нелипа погиб: что известно

Максим Нелипа погиб 12 мая 2025 года года во время выполнения боевого задания. Провести его в последний путь родные и друзья смогли 23 мая – захоронение состоялось на Байковом кладбище в столице.

Бывшая жена шоумена и их дети не присутствовали на церемонии прощания. Тамара объяснила, что не приехала на похороны из-за состояния дочери Марии, для которой смерть отца стала большой травмой. Она опасалась, что прощание с большим количеством людей и вниманием прессы может негативно повлиять на ее состояние. Впоследствии Тамара вместе с дочкой все же приехали в Киев, чтобы попрощаться с Максимом без лишней публичности. Сын Артем также планирует посетить Украину и почтить память отца, когда будет иметь такую возможность.