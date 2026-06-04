Тома поделилась, как они узнали об этом и как это повлияло на жизнь семьи. Об этом она рассказала в интервью на ютуб-канале Марички Падалко.

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По словам Томы Нелипы, тогда Максим серьезно болел и проходил лечение, в частности химиотерапию. Лечение было очень дорогим – иногда семье приходилось занимать деньги, ведь один укол стоил около 50 тысяч гривен, а таких процедур нужно было несколько в неделю.

Впоследствии семья обратилась к врачам в Израиле, чтобы пройти дополнительное обследование. Там выяснилось, что онкологического заболевания нет.

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Нам сказали, что никакого рака не было и зачем его лечили. Столько денег вбухал и химию делали. На самом деле очень больно ему делали,

– рассказала Тома Нелипа.

И отметила, что даже после опровержения диагноза этот период серьезно повлиял на состояние и дальнейшую работу Максима.

Интервью с бывшей женой Максима Нелипы: смотрите видео онлайн

Максим Нелипа погиб

После начала полномасштабного вторжения России в 2022 году шоумен добровольно присоединился к ВСУ. Сначала служил в территориальной обороне, впоследствии – в подразделениях беспилотных систем, где получил звание старшего лейтенанта и стал командиром роты.

12 мая 2025 года он погиб во время выполнения боевого задания. 24 мая в Киеве с ним попрощались родные, друзья, коллеги и побратимы.