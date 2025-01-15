Уже 3 операції: ведучий Максим Неліпа, який в ЗСУ, зазнав серйозного поранення
Максим Неліпа, який раніше був відомий як знаменитий український ведучий, сьогодні перебуває у лавах ЗСУ. Захисник зазнав серйозного поранення на фронті.
Про це повідомив брат Максима Неліпи, Андрій. Він опублікував допис у фейсбуці, передає 24 Канал. Зараз захисник перебуває у лікарні в Дніпрі.
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Брат шоумена не розповів деталей щодо поранення. Лише уточнив, що Максим Неліпа перебуває у відділенні щелепно-лицевої хірургії та переніс кілька операцій.
Брат Максим Неліпа загримів до лікарні. В ту саму імені Мечникова, у Дніпрі. У відділенні щелепно-лицевої хірургії. Вже три операції... Війна триває і Максу теж "дісталося", але він тримається та незабаром приєднається до своїх побратимів. Потрібна допомога, бо лікування вимагає певних витрат,
– розповів Андрій Неліпа.
Зауважимо, якщо ви бажаєте долучитися до допомоги Максиму Неліпі, переходьте за посиланням на "монобанку". Номер картки ПриватБанку – 4731 2196 5723 2603, PayPal – Nelimax252@gmail.com.
Андрій Неліпа додав, що зараз його брат не просто шоумен, а захисник України та воїн. Тепер сфера діяльності Максима – "виступати" в ЗСУ та з допомогою БпЛА влаштовувати "запальні шоу" для російських окупантів.
Максим Неліпа / Фото з фейсбуку Андрія Неліпи
Чим відомий Максим Неліпа
- Максим Неліпа народився в Києві. Під час навчання в інституті він брав участь у КВК та був капітаном команди. У 2004 році чоловік потрапив на телебачення: працював у проєкті "Програй мільйон", вів "Погоду", згодом став ведучим квартирної лотереї "Хто там?".
- У 2007 році Максим Неліпа також взяв участь у "Танцях з зірками". Ще розвивав акторську кар'єру та знімався у фільмах. Був учасником "Дизель шоу" з 2017 року.
- Ще у 2014 році Максим Неліпа отримав повістку й вже тоді не відмовлявся ставати на захист України. Він долучився до тероборони з перших днів повномасштабної війни. У 2022 році шоумен написав пісню про українське військо.