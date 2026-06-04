Дуже боляче робили, – колишня дружина Неліпи розповіла, як йому лікували неіснуючий рак

Колишня дружина українського шоумена та телеведучого Максима Неліпи розповіла, що близько 14-15 років тому йому помилково поставили діагноз рак.

Тома поділилася, як вони дізналися про це та як це вплинуло на життя родини. Про це вона розповіла в інтерв'ю на ютуб-каналі Марічки Падалко.

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За словами Томи Неліпи, тоді Максим серйозно хворів і проходив лікування, зокрема хімієтерапію. Лікування було дуже дорогим – іноді родині доводилося позичати гроші, адже один укол коштував близько 50 тисяч гривень, а таких процедур потрібно було кілька на тиждень.

Згодом родина звернулася до лікарів в Ізраїлі, щоб пройти додаткове обстеження. Там з'ясувалося, що онкологічного захворювання немає.

Нам сказали, що ніякого раку не було і навіщо його лікували. Стільки грошей вбухав і хімію робили. Насправді дуже боляче йому робили,

– розповіла Тома Неліпа.

І зазначила, що навіть після спростування діагнозу цей період серйозно вплинув на стан і подальшу роботу Максима.

Інтерв'ю з колишньою дружиною Максима Неліпи: дивіться відео онлайн

Максим Неліпа загинув

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році шоумен добровільно приєднався до ЗСУ. Спочатку служив у територіальній обороні, згодом – у підрозділах безпілотних систем, де отримав звання старшого лейтенанта та став командиром роти.

12 травня 2025 року він загинув під час виконання бойового завдання. 24 травня у Києві з ним попрощалися рідні, друзі, колеги та побратими.