Мама Лесі Нікітюк розсекретила розмір своєї пенсії

Мама Лесі Нікітюк, якій 63 роки, розповіла про свою пенсію. Вона зізналася, скільки грошей отримує від держави.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку телеведучої.

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Так, Леся Нікітюк виставила відео з відпочинку в Буковелі, де проводила з мамою час в ресторані. Жінка розповіла про вино, яке скуштувала та в діалозі згадала про розмір своєї пенсії.

У мене пенсія 5 тисяч гривень з копійками,

– сказала у відео мама телеведучої.

Що відомо про батьків Лесі Нікітюк

Майбутня телеведуча виросла у Хмельницькому в сім'ї робітників заводу "Укрелектроапарат". Її маму звати Катерина Петрівна (або "мама Кет"), вона доволі часто з'являється в інстаграмі доньки. Водночас її батько, Іван Іванович, уникає публічності.

Цікаво, що мати Лесі Нікітюк раніше співала в хорі та грала на баяні, а бабуся – була весільною тамадою. Ймовірно, саме від них телеведуча успадкувала творчі здібності.