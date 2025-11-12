Це серйозні речі, – MamaRika перенесла екстрену операцію
- MamaRika перенесла екстрену операцію через серйозні проблеми зі здоров'ям.
- Співачка повідомила, що реабілітація триватиме 2 тижні, тому вона перенесла найближчі концерти.
MamaRika нещодавно стривожила фанів новиною про те, що їй необхідна термінова операція. Співачка вийшла на зв'язок після госпіталізації та повідомила, як почувається.
MamaRika вийшла на зв'язок із шанувальниками в інстаграм-сторіз на особистій сторінці після того, як перенесла екстрену операцію. Вона розповіла, що все пройшло успішно, пише 24 Канал.
MamaRika спростувала чутки про те, що їй робили пластичну операцію. Вона пояснила, з чим було пов'язане хірургічне втручання.
Це екстрена операція по-жіночому. Кажу як є: останні кілька тижнів була кровотеча. Це серйозні речі. Тому мені терміново сказали лягати (до лікарні, – 24 Канал) і все це налагодити,
– розповіла артистка.
MamaRika додала, що реабілітація після операції триватиме 2 тижні. Тому вона перенесла найближчі концерти, які припали на цей період.
MamaRika про операцію: відео
Також співачка розсмішила фанів роликом, на якому виходить з наркозу та запрошує на свій концерт.
Раніше про серйозні проблеми зі здоров'ям повідомив Дмитро Муравицький, відомий як Мурік з Green Grey. Йому необхідна термінова операція, як вказав чоловік на своїй сторінці.
Що цьому передувало?
Ще на початку місяця артистка зізналася, що переживає непростий період у житті. Її здоров'я дало збій як фізично, так і морально. Вона поділилась, що вирішила бути щирою та не приховувати сльози за маскою усмішки.
Згодом MamaRika уточнила, що в неї різко погіршилося жіноче здоров'я. Вона проігнорувала перші симптоми, що призвело до крайнощів.