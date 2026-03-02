Укр Рус
Show24 Українські зірки Над головою постійно літає, – MamaRika вийшла на зв'язок з Дубая, який обстрілює Іран
2 березня, 16:11
3

Над головою постійно літає, – MamaRika вийшла на зв'язок з Дубая, який обстрілює Іран

Марія Примич
Основні тези
  • MamaRika застрягла в Дубаї через військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану, яка призвела до обстрілів міста.
  • Співачка зазначає, що неможливо вилетіти з міста через закритий повітряний простір, і вони з сином зіткнулися з харчовим отруєнням.

28 лютого США та Ізраїль оголосили масштабну операцію проти Ірану, а той у відповідь почав завдавати ударів по американських військових базах в країнах Перської затоки, під атакою опинилися й Об'єднані Арабські Емірати.

MamaRika приїхала на відпочинок у Дубаї з сином Давідом, а після початку військової операції застрягла там. Близько години тому співачка вийшла на зв'язок до шанувальників в інстаграмі та розповіла про ситуацію у місті.

До теми Гучні вибухи й закриті кордони: які українські зірки опинились в Дубаї під час атаки Ірану

MamaRika каже, що Іран постійно обстрілює Дубай, а укриттів майже немає.

Привезла дитину вперше за 3 роки відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас і тут. Удома при всій ситуації почуваємося в рази безпечніше, бо впевнені в наших захисниках і ППО, а тут ми в чужій країні й не розуміємо, чого очікувати, коли над головою постійно літає, 
– зазначила вона.

Співачка додала, що найгірше в цій ситуації те, що повітряний простір закритий, тож вилетіти з Дубая неможливо. 

Додатково з Давідом піймали харчове отруєння й останні кілька днів вилазимо із цього теж. Це, мабуть, найтрешовіша поїздка в моєму житті, сили на нулі, якщо чесно, 
– зізналась MamaRika.

Артистка запевнила підписників, що як тільки з'явиться інформація про можливе повернення в Україну, вона повідомить. Також MamaRika подякувала прихильникам за підтримку.

На жаль, цей світ зійшов з розуму, і немає жодного безпечного місця, де наші діти хоч на трохи можуть побути у тиші та спокої, 
– підсумувала співачка.

Хто ще з зірок зараз перебуває у Дубаї?

  • Світлана Лобода була в Дубаї, коли місто почав атакувати Іран. Проте вже сьогодні, 2 березня, вона повідомила, що разом із командою перебуває в Омані, звідки вилетить до Європи.

  • Вже кілька років у найбільшому місті ОАЕ проживають телеведуча Василіса Фролова разом із сином та співачка Санта Дімопулос, тож вибухи застали і їх.

  • У Дубаї також перебувають українські блогерки Валерія Крук, Дар'я Валеуліна та Анна Алхім. Остання, до речі, заявила, що знову повертається туди й тепер житиме на дві країни. Блогерка досі вважає Дубай "найбезпечнішим місцем".