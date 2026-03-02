Над головою постійно літає, – MamaRika вийшла на зв'язок з Дубая, який обстрілює Іран

28 лютого США та Ізраїль оголосили масштабну операцію проти Ірану, а той у відповідь почав завдавати ударів по американських військових базах в країнах Перської затоки, під атакою опинилися й Об'єднані Арабські Емірати.

MamaRika приїхала на відпочинок у Дубаї з сином Давідом, а після початку військової операції застрягла там. Близько години тому співачка вийшла на зв'язок до шанувальників в інстаграмі та розповіла про ситуацію у місті.

До теми Гучні вибухи й закриті кордони: які українські зірки опинились в Дубаї під час атаки Ірану

MamaRika каже, що Іран постійно обстрілює Дубай, а укриттів майже немає.

Привезла дитину вперше за 3 роки відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас і тут. Удома при всій ситуації почуваємося в рази безпечніше, бо впевнені в наших захисниках і ППО, а тут ми в чужій країні й не розуміємо, чого очікувати, коли над головою постійно літає,

– зазначила вона.

Співачка додала, що найгірше в цій ситуації те, що повітряний простір закритий, тож вилетіти з Дубая неможливо.

Додатково з Давідом піймали харчове отруєння й останні кілька днів вилазимо із цього теж. Це, мабуть, найтрешовіша поїздка в моєму житті, сили на нулі, якщо чесно,

– зізналась MamaRika.

Артистка запевнила підписників, що як тільки з'явиться інформація про можливе повернення в Україну, вона повідомить. Також MamaRika подякувала прихильникам за підтримку.

На жаль, цей світ зійшов з розуму, і немає жодного безпечного місця, де наші діти хоч на трохи можуть побути у тиші та спокої,

– підсумувала співачка.

Хто ще з зірок зараз перебуває у Дубаї?