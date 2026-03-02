Над головою постійно літає, – MamaRika вийшла на зв'язок з Дубая, який обстрілює Іран
- MamaRika застрягла в Дубаї через військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану, яка призвела до обстрілів міста.
- Співачка зазначає, що неможливо вилетіти з міста через закритий повітряний простір, і вони з сином зіткнулися з харчовим отруєнням.
28 лютого США та Ізраїль оголосили масштабну операцію проти Ірану, а той у відповідь почав завдавати ударів по американських військових базах в країнах Перської затоки, під атакою опинилися й Об'єднані Арабські Емірати.
MamaRika приїхала на відпочинок у Дубаї з сином Давідом, а після початку військової операції застрягла там. Близько години тому співачка вийшла на зв'язок до шанувальників в інстаграмі та розповіла про ситуацію у місті.
MamaRika каже, що Іран постійно обстрілює Дубай, а укриттів майже немає.
Привезла дитину вперше за 3 роки відпочити від вибухів, а вони наздогнали нас і тут. Удома при всій ситуації почуваємося в рази безпечніше, бо впевнені в наших захисниках і ППО, а тут ми в чужій країні й не розуміємо, чого очікувати, коли над головою постійно літає,
– зазначила вона.
Співачка додала, що найгірше в цій ситуації те, що повітряний простір закритий, тож вилетіти з Дубая неможливо.
Додатково з Давідом піймали харчове отруєння й останні кілька днів вилазимо із цього теж. Це, мабуть, найтрешовіша поїздка в моєму житті, сили на нулі, якщо чесно,
– зізналась MamaRika.
Артистка запевнила підписників, що як тільки з'явиться інформація про можливе повернення в Україну, вона повідомить. Також MamaRika подякувала прихильникам за підтримку.
На жаль, цей світ зійшов з розуму, і немає жодного безпечного місця, де наші діти хоч на трохи можуть побути у тиші та спокої,
– підсумувала співачка.
Хто ще з зірок зараз перебуває у Дубаї?
Світлана Лобода була в Дубаї, коли місто почав атакувати Іран. Проте вже сьогодні, 2 березня, вона повідомила, що разом із командою перебуває в Омані, звідки вилетить до Європи.
Вже кілька років у найбільшому місті ОАЕ проживають телеведуча Василіса Фролова разом із сином та співачка Санта Дімопулос, тож вибухи застали і їх.
У Дубаї також перебувають українські блогерки Валерія Крук, Дар'я Валеуліна та Анна Алхім. Остання, до речі, заявила, що знову повертається туди й тепер житиме на дві країни. Блогерка досі вважає Дубай "найбезпечнішим місцем".