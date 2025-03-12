MamaRika збільшила губи: який вигляд співачка має після процедури

Співачка MamaRika збільшила губи. Вона показала результат після процедури та реакцію свого чоловіка.

MamaRika вийшла до шанувальників в інстаграм-сторіс з машини й показала, який вигляд має після процедури збільшення губ, повідомляє Show 24. За кермом сидів її чоловік – гуморист Сергій Середа.

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MamaRika вирішила одразу не показувати губи після збільшення, тому прикривала їх рукою. У першому відео вона розповіла, що не виходила на зв'язок у соціальних мережах, адже загоювалися рани після процедури. До того ж співачка погано почувалася через магнітні бурі.

MamaRika пояснила, куди зникла: дивіться відео

В наступній інстаграм-сторіс MamaRika показала результат після збільшення губ. Помітно, що рани ще не до кінця загоїлися. До речі, Сергій Середа зізнався, що йому подобалися губи дружини як до, так і після процедури.

Дівчулі, я вважаю, що рот – роз*об взагалі. Трошки ще синячки зійдуть. Мамка на нових прошивках вривається в цю весну. Як вам? Дайте лайків, дайте коментів, дайте реакцій, дайте шуму,

– звернулася до підписників співачка.

MamaRika показала результат після збільшення губ: дивіться відео

MamaRika показалася після збільшення губ / Скриншот з інстаграму

MamaRika зробила мамопластику

Нагадаємо, раніше MamaRika зробила мамопластику. Співачка зізналась, що після народження сина відбувся птоз грудей – стан коли молочні залози опускаються, а еластичність шкіри втрачається.

Однак ще задовго до вагітності вона розуміла, що буде робити мамопластику. Річ у тім, що MamaRika знала, що матиме багато молока, як і її мама. Співачка відкладала гроші на операцію з першого дня вагітності.