Маша Єфросиніна на інтерв'ю з MamaRika пригадала, що у співачки у юності, коли вона брала участь у "Фабриці зірок", була розкішна фігура. Цю розмову ведуча опублікувала на своєму ютуб-каналі.

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У відповідь MamaRika зізналась, що її груди дуже змінилися, особливо після народження сина. Відбувся птоз грудей – стан, коли молочні залози опускаються, еластичність шкіри втрачається.

Тих красивих персів давно не було ще до годування. Я схудла, а тоді першим ділом худнуть груди. Коли я почала годувати, у мене був 4 – 5 розмір, я могла годувати трьох дітей. Коли такий великий розмір під лактації, у тебе потім все падає вниз. Чесно, дівчата засумували так, що я навіть не сподівалась,

– зізналась MamaRika.

Артистка розуміла, що робитиме мамопластику, ще задовго до вагітності. Вона розуміла, що матиме багато молока, як і її мама. Тому відкладати на операцію вона почала з першого дня вагітності.

"Для мене як для жінки важливо собі подобатися. Я зробила груди не для Сергія, інстаграму, людей, а для себе. Це не те, що зробила для себе щось нове, а повернула собі своє", – сказала MamaRika.

Інтерв'ю MamaRika з Машею Єфросиніною: дивіться відео онлайн

Яку ще операцію зробила MamaRika

У той самий день, коли співачці робили операцію на грудях, також зробили операцію на животі.

У мене був кесарів розтин. Після операції з'явилось нависання. Якби мала більше терпіння і ще рік походила в зал, і воно б стало на місце. Але знаючи мене, яка я підривна, мені треба все й одразу, ми за один наркоз виправили шрам.

Найважчим у цьому досвіді MamaRika називає реабілітацію, яка триває близько року. Тож артистка досі "загоює рани".