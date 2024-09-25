Артистка розповіла, як сварки у кризі відрізняються від звичних побутових сварок. В інтерв'ю Маші Єфросиніній MamaRika зізналась, що інколи їм вдається "мирно" вийти з проблеми, а іноді – навпаки.

До слова Не можемо вийти з цього, – MamaRika у сльозах розповіла про кризу у стосунках з чоловіком

Іноді доходить до італійських розбірок. Можуть меблі літати, досі. Він щось кинув нещодавно, шматок стіни відвалився. Все залежить від рівня напруги й наскільки я готова виїдати йому мозок. За це відповідаю я в нашій сім'ї. Іноді я навмисно доводжу до точки неповернення. Мені треба драми,

– зізналась артистка.

Інтерв'ю MamaRika з Машею Єфросиніною: дивіться відео онлайн

Як сварки вплинули на сина MamaRika

MamaRika зауважила, що свідком їхніх частих конфліктів стає 3-річний син Давід. Він розуміє, що батьки сваряться, та намагається їх заспокоїти.

Звинувачую себе дуже сильно, що я не вмію вчасно заморозити емоцію й перенести її на тоді, коли дитина буде в іншому місці. Тому що мене якщо несе, то я не можу це спинити. Мене розриває. І Сергій така ж людина, що він терпить і потім вибухає, а я ховаюся. І, на жаль, Давид це бачив дуже багато разів. І доходить до того, що він кричить "будь ласка, заспокойтеся",

– розповіла співачка.

Виконавиця додала, що розуміє, що у майбутньому через ці сварки у сина може бути травма. Адже вона сама у дитинстві бачила, як емоційно конфліктували її батьки.

"Може, я теж роблю це підсвідомо, бо у моєму дитинстві це було нормою. Моя підсвідомість не думає, що у майбутньому йому це може вилізти в якийсь розлад, де він теж буде повторювати те саме. Мозок не хоче допомагати мені. Це дитяча травма", – зізналась MamaRika.