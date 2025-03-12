MamaRika вышла к поклонникам в инстаграм-сторис из машины и показала, как выглядит после процедуры увеличения губ, сообщает Show 24. За рулем сидел ее муж – юморист Сергей Середа.

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MamaRika решила сразу не показывать губы после увеличения, поэтому прикрывала их рукой. В первом видео она рассказала, что не выходила на связь в социальных сетях, ведь заживали раны после процедуры. К тому же певица плохо себя чувствовала из-за магнитных бурь.

MamaRika объяснила, куда исчезла: смотрите видео

В следующей инстаграм-сторис MamaRika показала результат после увеличения губ. Заметно, что раны еще не до конца зажили. Кстати, Сергей Середа признался, что ему нравились губы жены как до, так и после процедуры.

Девчули, я считаю, что рот – раз*об вообще. Немножко еще синячки сойдут. Мамка на новых прошивках врывается в эту весну. Как вам? Дайте лайков, дайте комментов, дайте реакций, дайте шума,

– обратилась к подписчикам певица.

MamaRika показала результат после увеличения губ: смотрите видео

MamaRika показалась после увеличения губ / Скриншот из инстаграма

MamaRika сделала маммопластику

Напомним, ранее MamaRika сделала маммопластику. Певица призналась, что после рождения сына произошел птоз груди – состояние когда молочные железы опускаются, а эластичность кожи теряется.

Однако еще задолго до беременности она понимала, что будет делать маммопластику. Дело в том, что MamaRika знала, что будет иметь много молока, как и ее мама. Певица откладывала деньги на операцию с первого дня беременности.