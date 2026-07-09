За кілька місяців до річниці: зірка фільму "Субстанція" розлучається з чоловіком

Акторка Маргарет Квеллі, яка стала популярною завдяки ролі у боді-горорі "Субстанція", розлучається з коханим. Її обранцем був фронтмен гурту Bleachers – Джек Антонофф, який ще й на додачу є володарем премії "Ґреммі".

За словами інсайдерів, тріщина у стосунках сталась за кілька місяців до третьої річниці одруження, передає видання People.

Оточення пари повідомило, що уже тривалий час Маргарет і Джек не мали стабільності у відносинах. Обоє з подружжя поринули з головою у власні кар'єри.

Антонофф наразі перебуває у гастрольному турі із гуртом Bleachers, а от Квеллі готується до знімань у новому фільмі жахів.

Маргарет Квеллі та Джек Антонофф / Фото Getty images

Цікаво, що чутки про цю пару посилились із новою силою після весілля Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі, яке відбулось цими днями. Справа у тім, що на святкування музичний продюсер прийшов без дружини, однак був у супроводі своєї сестри Рейчел Антонофф.

Та зауважимо, що офіційних заяв про розлучення пара ще не робила. Наразі вся інформація побудована на словах інсайдерів і близького коло оточення подружжя.

Головне про історію кохання Маргарет Квеллі та Джека Антоноффа

Їхню історію називали голлівудською казкою, яка з екранів нібито перейшла у реальне життя. Про їхній роман стало відомо у 2021 році, через рік оголосили про заручини, а ще через рік відбулось весілля у Нью-Джерсі.

Джек недавно ще й згадував із вогником у очах про їхнє знайомство і відверто казав, що закохався у Маргарет із першого погляду. Сам ж акторка не приховувала, що поруч із цим чоловіком вперше захотіла родину і почала мріяти про дітей.

На жаль, це не перша й не остання історія про зіркові розлучення. Були випадки, коли зіркові пари розходились напередодні весілля.