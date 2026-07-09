По словам инсайдеров, в отношениях возникли трещины за несколько месяцев до третьей годовщины свадьбы, сообщает издание People.

Окружение пары сообщило, что уже в течение длительного времени у Маргарет и Джека не было стабильности в отношениях. Оба супруга с головой погрузились в свои карьеры.

Антонофф сейчас находится в гастрольном туре с группой Bleachers, а вот Квелли готовится к съемкам в новом фильме ужасов.

Маргарет Квелли и Джек Антонофф / Фото Getty Images

Интересно, что слухи об этой паре усилились с новой силой после свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, которая состоялась на днях. Дело в том, что на торжество музыкальный продюсер пришел без жены, однако был в сопровождении своей сестры Рэйчел Антонофф.

Однако стоит отметить, что официальных заявлений о разводе пара пока не делала. На данный момент вся информация основана на словах инсайдеров и близкого окружения супругов.

Главное об истории любви Маргарет Квелли и Джека Антоноффа

Их историю называли голливудской сказкой, которая с экранов якобы перешла в реальную жизнь. Об их романе стало известно в 2021 году, через год объявили о помолвке, а еще через год состоялась свадьба в Нью-Джерси.

Джек недавно даже вспоминал с блеском в глазах об их знакомстве и откровенно признавался, что влюбился в Маргарет с первого взгляда. Сама же актриса не скрывала, что рядом с этим мужчиной впервые захотела создать семью и начала мечтать о детях.

К сожалению, это не первая и не последняя история о звездных разводах. Бывали случаи, когда звездные пары расставались накануне свадьбы.