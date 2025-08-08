Маргарита Січкар зі сльозами на очах вийшла на зв'язок і розповіла про наслідки атаки
- Будинок Маргарити Січкар постраждав від нічної російської атаки.
- У сусідніх будинках також зафіксовані пошкодження: вибиті вікна та знесені паркани й дахи.
Вранці стало відомо, що будинок колишньої рестораторки Маргарити Січкар постраждав унаслідок нічної російської атаки. Ворог запустив по Україні дрони, зокрема по Бучанському району Київщини.
Після атаки Січкар вийшла на зв'язок і поділилась подробицями. Пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.
Маргарита Січкар зі сльозами на очах записала відео на території пошкодженого будинку і показала наслідки атаки.
У нас тут зірвався "Шахед". На підльоті ми встигли спуститися у підвал з мамою і дочкою. Навколо уламки цього "Шахеда". З номером ще й, падлюки,
– сказала вона.
Жінка показала місце, де стався вибух, і розповіла, що гасила вогонь. У будинку винесло вікна, двері, а на території – дерева. Також зруйновані паркан, автомобіль, гараж.
Є такі парадоксальні речі. Все винесло, а ваза з квітами на столі стоїть,
– розповіла Січкар.
Маргарита Січкар поділилась, що в сусідніх будинках також вибиті вікна, знесені паркани й дахи. По всій території будинку розкидані уламки "Шахеда", тож мали приїхати представники ДСНС.
