Вранці стало відомо, що будинок колишньої рестораторки Маргарити Січкар постраждав унаслідок нічної російської атаки. Ворог запустив по Україні дрони, зокрема по Бучанському району Київщини.

Після атаки Січкар вийшла на зв'язок і поділилась подробицями. Пише Show 24 з посиланням на її інстаграм.

Маргарита Січкар зі сльозами на очах записала відео на території пошкодженого будинку і показала наслідки атаки.

У нас тут зірвався "Шахед". На підльоті ми встигли спуститися у підвал з мамою і дочкою. Навколо уламки цього "Шахеда". З номером ще й, падлюки,

– сказала вона.

Жінка показала місце, де стався вибух, і розповіла, що гасила вогонь. У будинку винесло вікна, двері, а на території – дерева. Також зруйновані паркан, автомобіль, гараж.

Є такі парадоксальні речі. Все винесло, а ваза з квітами на столі стоїть,

– розповіла Січкар.

Маргарита Січкар поділилась, що в сусідніх будинках також вибиті вікна, знесені паркани й дахи. По всій території будинку розкидані уламки "Шахеда", тож мали приїхати представники ДСНС.

