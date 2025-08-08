Про це повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук Січкар. Іншими деталями жінка наразі не поділилась.
Маргарита Січкар опублікувала фото пошкодженого будинку. Також постраждали автомобілі, а на території лежать уламки. У дописі рестораторка залишила номер картки для допомоги.
Пошкоджений будинок Маргарити Січкар / Фото з фейсбуку рестораторки
Січкар розповіла, що її будинок постраждав внаслідок атаки "Шахедами". Ймовірно, це сталося вночі.
Постраждав будинок Маргарити Січкар / Скриншот з фейсбуку
Росія атакувала Україну у ніч на 8 серпня
У ніч на 8 серпня росіяни запустили по Україні понад 100 ударних БпЛА типу "Шахед".
Ворог атакував Одеський район і цивільне підприємство у Харкові. Відомо про постраждалих.
У Бучанському районі Київщини пошкоджень зазнали житлові будинки, дитсадок і автомобілі.