Про це повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук Січкар. Іншими деталями жінка наразі не поділилась.

Маргарита Січкар опублікувала фото пошкодженого будинку. Також постраждали автомобілі, а на території лежать уламки. У дописі рестораторка залишила номер картки для допомоги.

Пошкоджений будинок Маргарити Січкар / Фото з фейсбуку рестораторки

Січкар розповіла, що її будинок постраждав внаслідок атаки "Шахедами". Ймовірно, це сталося вночі.

Постраждав будинок Маргарити Січкар / Скриншот з фейсбуку

Росія атакувала Україну у ніч на 8 серпня