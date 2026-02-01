Як сьогодні живе Марія Рак – фіналістка "Х-Фактора", яка виїхала за кордон

Марія Рак була однією з найяскравіших учасниць співчого проєкту. За неї вболівали тисячі, якщо не мільйони людей. Ба більше, за декілька років після усього співачка знову про себе нагадала.

Дівчина родом із Бородянки Київської області. Як і інші, вона захопилась музикою та співом ще у дитячі роки. Марія йшла за своєю мрією, тому спершу навчалась у музичній школі, а тоді вступила до Київської естрадно-циркової академії ім. Л. Утьосова. 24 Канал розповість, яким був шлях виконавиці в українському шоубізнесі й де вона зараз.

Читайте також Де зараз Ірина Борисюк з "Х-Фактора", яка була улюбленицею росіянина Сергія Сосєдова

Марія Рак була учасницею двох телевізійних проєктів

У 22 роки виконавиця прийшла на кастинг 1 сезону шоу "Х-Фактор". Їй вдалось вразити суддів, тому дівчина опинилась у команді Ігоря Кондратюка.

Марія Рак – Smells Like Teen Spirit ("Х-Фактор"): дивіться відео онлайн

У фіналі вона поступилась Олексію Кузнєцову. Цікаво, що тоді ж участь у проєкті брав і Дмитро Монатік, з яким у Марії зав'язались дружні стосунки.

Ми з перших днів стали друзями, у нас не було якихось притирок. На початку його кар'єри брала участь у його концертах, приходила просто підтримати, послухати. Я завжди захоплювалася ним як особистістю, як творчою одиницею,

– розповідала дівчина в інтерв'ю. kp.ua.

Через три роки після проєкту Маша Рак взяла паузу у співочій кар'єрі, адже обрала сім'ю.

У 2021 році знову нагадала про себе, прийшовши на проєкт "Голос країни". До дівчини обернулись всі тренери, однак тренером обрала Дмитра Монатіка.

Марія Рак – Queen of the night ("Голос країни" 11): дивіться відео онлайн

Коли настав етап вокальних боїв, Дмитро віддав перевагу іншій дівчині. У Марії ж був шанс продовжити свою участь, якби хтось "вкрав" її з інших тренерів. Однак вона відмовилась, заявивши, що хотіла працювати тільки зі своїм давнім другом.

В ситуацію втрутилась Тіна Кароль, яка звинуватила учасницю у маніпуляції. У результаті співачку таки вмовили на крадіжку. Її обрала Надя Дорофєєва на що виконавиця відповіла: "Ладно". Тіна ж сказала у відповідь: "Не ладно, а дякую".

Особисте життя

Після "Х-Фактора" Марія вийшла заміж за бас-гітариста гурту The Maneken Олександра Чуніна та народила сина.

Весілля Марії Рак / Фото з інстаграму

Три роки я фанатично займалася дитиною, її вихованням. Домашні пологи, еко-материнство, тільки грудне вигодовування, спільний сон – все це вимагало дуже багато уваги та сил. І я сильно видихнулася за цей період. А понесло мене конкретно. Я думала, що материнство – моє покликання, що мені взагалі потрібно бути доулою. Я сама випікала хліб, ми жили на дачі, у лісі, без зв'язку по 2-3 тижні. Був період, коли ми просто переїжджали з місця на місце,

– розповідала Марія.

У 2020 році сімейне життя дало тріщину. Причиною розлучення артистка називала "повний дисбаланс".

Марія Рак із сином і колишнім чоловіком / Фото з інстаграму

У соцмережах виконавиця часто ділиться світлинами з сином, демонструючи, як підріс хлопчик.

Марія Рак із сином / Фото з інстаграму

Чи вільне її серце сьогодні – невідомо.

Де зараз Марія Рак?

У березні 2022 року артистка з сином виїхали з України. Сьогодні вони живуть у місті Гент, що у Бельгії. Про це свідчить розташування інстаграм-сторінки Марії та часті публікації з відміткою саме цієї геолокації.

Марія Рак живе у Бельгії / Скриншот з інстаграму

Співачка показувала, що виступала за кордоном на благодійних концертах. Вона також приїздила до рідної Бородянки з виступом, а нещодавно виступала у турі разом з оркестром Військово-музичного центру Сухопутних військ Збройних Сил України.

Марія Рак продовжує займатись музикою, адже робить те, що любить.