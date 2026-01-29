Укр Рус
29 січня, 14:12
2

Ексчоловік Джей Ло Марк Ентоні ввосьме стане батьком

Софія Хомишин
Основні тези
  • Марк Ентоні та його 26-річна дружина Надя Феррейра, яка є "Міс Всесвіт 2021", очікують на дитину, що стане для нього восьмим, а для неї другим.
  • Пара одружилася 28 січня 2023 року, а їхній перший спільний син Маркіто народився 12 червня того ж року.

Американський співак і колишній чоловік Дженніфер Лопес, Марк Ентоні, знову стане батьком. Його 26-річна дружина Надя Феррейра, яка має титул "Міс Всесвіт 2021", вагітна.

Про це пара оголосила в спільному дописі в інстаграмі. 

Марк Ентоні з коханою відзначили третю річницю весілля і з цієї нагоди поділилися радісною новиною.

Який чудовий подарунок дає нам життя. Маркіто збирається стати старшим братом,
– написало подружжя, опублікувавши фото з вагітним животиком Надії. 

Для жінки це друга дитина, а для Марка Ентоні – восьма.

Нагадаємо, що артист одружився з парагвайською моделлю Надією Феррейрою 28 січня 2023 року. Перший спільний син пари, Маркіто, народився 12 червня того ж року.

Що відомо про особисте життя та дітей Марка Ентоні?

  • Вперше співак став батьком у 1994 році, коли Деббі Росадо народила йому донька Аріанну. Через рік у пари з'явився син Чейз. Про це написало видання E! News.
  • У 2000 році Марк Ентоні одружився з переможницею конкурсу "Міс Всесвіт" Даянарою Торрес. У пари є син Крістіан і Раян. Проте цей шлюб зрештою закінчився розлученням.
  • У 2004 році артист одружився з Дженніфер Лопес. Вони стали батьками близнюків Емме та Макса, які народилися у 2008 році. Цей шлюб тривав до 2011 року.