Ексчоловік Джей Ло Марк Ентоні ввосьме стане батьком
- Марк Ентоні та його 26-річна дружина Надя Феррейра, яка є "Міс Всесвіт 2021", очікують на дитину, що стане для нього восьмим, а для неї другим.
- Пара одружилася 28 січня 2023 року, а їхній перший спільний син Маркіто народився 12 червня того ж року.
Американський співак і колишній чоловік Дженніфер Лопес, Марк Ентоні, знову стане батьком. Його 26-річна дружина Надя Феррейра, яка має титул "Міс Всесвіт 2021", вагітна.
Про це пара оголосила в спільному дописі в інстаграмі.
Не пропустіть Через 4 роки після розлучення: Павло Вишебаба показав нову кохану й розчулив історією знайомства
Марк Ентоні з коханою відзначили третю річницю весілля і з цієї нагоди поділилися радісною новиною.
Який чудовий подарунок дає нам життя. Маркіто збирається стати старшим братом,
– написало подружжя, опублікувавши фото з вагітним животиком Надії.
Для жінки це друга дитина, а для Марка Ентоні – восьма.
Нагадаємо, що артист одружився з парагвайською моделлю Надією Феррейрою 28 січня 2023 року. Перший спільний син пари, Маркіто, народився 12 червня того ж року.
Що відомо про особисте життя та дітей Марка Ентоні?
- Вперше співак став батьком у 1994 році, коли Деббі Росадо народила йому донька Аріанну. Через рік у пари з'явився син Чейз. Про це написало видання E! News.
- У 2000 році Марк Ентоні одружився з переможницею конкурсу "Міс Всесвіт" Даянарою Торрес. У пари є син Крістіан і Раян. Проте цей шлюб зрештою закінчився розлученням.
- У 2004 році артист одружився з Дженніфер Лопес. Вони стали батьками близнюків Емме та Макса, які народилися у 2008 році. Цей шлюб тривав до 2011 року.