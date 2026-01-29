Ексчоловік Джей Ло Марк Ентоні ввосьме стане батьком

Американський співак і колишній чоловік Дженніфер Лопес, Марк Ентоні, знову стане батьком. Його 26-річна дружина Надя Феррейра, яка має титул "Міс Всесвіт 2021", вагітна.

Про це пара оголосила в спільному дописі в інстаграмі.

Марк Ентоні з коханою відзначили третю річницю весілля і з цієї нагоди поділилися радісною новиною.

Який чудовий подарунок дає нам життя. Маркіто збирається стати старшим братом,

– написало подружжя, опублікувавши фото з вагітним животиком Надії.

Для жінки це друга дитина, а для Марка Ентоні – восьма.

Нагадаємо, що артист одружився з парагвайською моделлю Надією Феррейрою 28 січня 2023 року. Перший спільний син пари, Маркіто, народився 12 червня того ж року.

Що відомо про особисте життя та дітей Марка Ентоні?