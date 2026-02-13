Хоче всидіти на двох стільцях: MARUV раптово заспівала українською
- MARUV несподівано заспівала українською в анонсі нової пісні, але це не вразило українців, які критикують її за мовчання про війну.
- До повномасштабного вторгнення MARUV співпрацювала з росіянами, а згодом продовжила працювати з російським лейблом.
Співачка MARUV, яка мовчить про війну, несподівано згадала українську мову. Однак у мережі не оцінили її чергової спроби втримати аудиторію.
Артистка на своїй сторінці у тіктоці опублікувала анонс нової пісні, яку планує випустити на початку березня. Виявляється, що у треці лунають рядки українською мовою.
MARUV вирішила несподівано згадати мову країни, у якій народилась та здобула популярність. Співачка зняла вже кілька відео у відвертих образах з метою просування треку, що отримає назву "Казала".
Мати моя мені казала: не розпускай ти, доню, коси. Любов то та іще забава, потім будуть з очей твоїх роси,
– співає MARUV.
MARUV заспівала українською: відео
Проте MARUV не вдалося цим вразити чи "задобрити" українців. Бо ще 10 лютого цього року співачка випустила новий трек російською мовою.
Артистка навіть не намагається відбілити репутацію – вона продовжує сидіти на двох стільцях та цинічно мовчати про війну, щоденні обстріли й атаки на її країну. Ось, що про це думають у мережі:
- "Пізно перевзуватись";
- "Мову згадала";
- "Трек класний, але мені здається, що вже запізно";
- "Додому хоче? Воно так, рано чи пізно всі захочуть назад";
- "А що трапилось? Чому зараз?";
- "Пізно перевзуватись, дуже пізно";
- "Не забувайте, хто вона така, і в чию користь зробила вибір".
Яку позицію зайняла MARUV з початком великої війни?
- До повномасштабного вторгнення MARUV активно співпрацювала з росіянами та хотіла продовжувати розвивати свою кар'єру саме в країні агресорці. При цьому повномасштабну війну вона зустріла у Києві й у перші дні робила публікації, в яких закликала російських окупантів замислитися.
- Згодом MARUV зникла з інфопростору, а через кілька місяців показалась в Омані, потім у Туреччині та Грузії. З 2023 року вона почала випускати нові пісні англійською.
- MARUV експериментувала як зі своїм образом, так і репертуаром. Але продовжувала рекламувати пісні на російських платформах і заробляти рублі. У березні 2024 стало відомо, що вона надалі працює з російським лейблом.