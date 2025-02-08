Неймовірне переродження: Маша Кондратенко здивувала номером для фіналу Нацвідбору-2025

Одна з фавориток для букмекерів Маша Кондратенко виступила з чуттєвим номером на фіналі Нацвідбору-2025. Співачка підкорила публіку з піснею No Time To Cry, в якій співає про "ненормальну нормальність".

Молода українська співачка Маша Кондратенко представила свій трек та номер у фіналі Національного відбору під номером 5, пише 24 Канал. Артистка, яку звикли бачити в кардинально іншому амплуа, хотіла здивувати українців новим образом та піснею.

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Для Нацвідбору Маша Кондратенко постала у сміливому образі. Вона обрала біле вбрання з вирізами, сріблясті прикраси та макіяж з акцентом на губах.

Цілісний та концептуальний номер співачки доповнювала нестандартна хореографія та яскраво-червоне освітлення.

Судді Нацвідбору у своїх коментарях зауважили, що вокальну частину її пісні варто удосконалити, а самій співачці – додати впевненості.

Цікаво, що Маша Кондратенко – одна з фавориток відбору. Найвищі ставки пройти на Євробачення 2025 букмекери надали гурту Ziferblat, а от другу позицію посідає Маша Кондратенко із коефіцієнтом 2,50.

Про що пісня Маші Кондратенко

У своїй композиції No Time To Cry Маша продемонструвала новий підхід до своєї творчості. Артистка співає про "ненормальну нормальність", тобто стан українців кожного дня. Це коли людина зранку прокидається від вибухів, а потім збирається на роботу. Це ненормальна реальність, до якої звикаєш.

У пісні також лунає дитячий хор, а в тексті є згадка про дитину, яка сумно грається іграшками. Тому для Маші її композиція нагадує й колискову.

В англомовному тексті натомість йде мова про "пластиковість" цього світу. Коли істоти, не наділені душею, можуть відчувати більше болю, ніж люди.