Маша Кондратенко народилась у Харкові. Спершу вона займалась у балетній школі й брала участь у виставах, а згодом стала справжньою зіркою. У матеріалі Show24 пропонуємо дізнатись цікаві факти з життя потенційної переможниці Нацвідбору-2025, які раніше не знали.

Шлях до великої сцени

Перший серйозний крок до співочої кар'єри Кондратенко зробила ще у 2012 році, коли прийшла на проєкт "Голос. Діти" й стала учасницею команди Олега Скрипки.

Через 10 років виконавиця прийшла на "Голос країни" а її тренерами стали Потап і Настя. Однак перемога від співачки знову втекла.

У 2015 році Маша почала співпрацювати з продюсером Юрієм Фальосою, який раніше опікувався зрадницею Ані Лорак і Мікою Ньютон. Їхня співпраця не принесла бажаного успіху, тому контракт завершився.

Цікаво, що Кондратенко не тільки співачка, а й акторка. Телеглядачі можуть пам'ятати зірку з серіалу "Школа".

Зірки "Школи" / Фото з інстаграму співачки

Однак акторство не стало її пріоритетом. Вона не полишала бажання стати відомою співачкою. Під час повномасштабної війни артистка презентувала декілька треків, які охрестили шароварщиною: "Ванька-встанька", "Ведмеді-балалайки", "Люлі-люлі".

В інтерв'ю 24 Каналу учасниця Нацвідбору прокоментувала історію з треками, які стали популярними, однак через них вона "зловила" чимало хейту.

Я не відмовляюся від тих пісень, які люди чогось прозвали "шароварщиною". Ці пісні були на часі на той момент, вони підтримали велику кількість людей. Це вже потім, через якийсь період часу, коли таких пісень стало багато, коли багато артистів почали випускати подібне, це вже прозвали "шароварщиною". Я в жодному разі не шкодую, не відмовляюся від них. Мені подобається цей іронічний підхід до життя – щоб не плакати, я сміялась,

– відверто сказала Кондратенко.

Чому бере участь у Нацвідборі на Євробачення

Для декого могло виявитись справжньою несподіванкою, що Кондратенко подала заявку на участь у Нацвідборі. Однак за словами самої виконавиці, вона відчула, що готова як у моральному, так і фізичному планах.

"Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, від кого пролунала перша пропозиція піти на Нацвідбір. Але ми замечились з командою: що я хотіла, і вони хотіли, щоб я пішла в цьому році на Нацвідбір. Тому так все і склалося. І я просто розумію, що та енергія, яку я акумулювала, ті сенси, які я збирала всі ці три роки, як тільки люди про мене дізнались, – вже з пісні "Ванька-встанька", дали мені готовність виступити на сцені Євробачення. І не тільки на сцені Національного відбору. Я налаштована на перемогу. Бо мені є що сказати на сцені Євробачення вже безпосередньо", – пояснила кандидатка на перемогу в Нацвідборі.

Пісня на Євробачення

Для конкурсу співачка обрала трек No time to cry. За її словами, нова пісня – це інша сторона творчості, яку люди не звикли бачити в образі Маші Кондратенко.

За мету співачка ставила собі написати пісню, яка буде дуже близька до нашого сьогодення.

Пісня про нормальну ненормальність: коли ти вранці прокидаєшся від вибухів, від обстрілів і вже за годину збираєшся на роботу. Вже за годину ти йдеш пити каву з кимось або на робочу зустріч, чи ще кудись. Тобто це така реальність, в якій ми живемо. Вона ненормальна, але ми її вже почали сприймати нормально і звикли до страшного,

– розповіла артистка.

До слова, найвищі ставки пройти на Євробачення 2025 букмекери надали гурту Ziferblat із піснею Bird of Pray – коефіцієнт 1,90. Другу позицію посідає Маша Кондратенко та її No Time To Cry із коефіцієнтом 2,50. Третє місце у рейтингу займає FIЇNKA з піснею "Культура" – коефіцієнт 8,50.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться 8 лютого. О 18:00 почнеться передшоу, а о 18:30 – сам фінал, який вестимуть Маша Єфросиніна, Тімур Мірошниченко та Василь Байдак.